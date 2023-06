VIL MØTE SKI-PRESIDENTEN: Aleksander Aamodt Kilde, her avbildet under et renn tidligere denne sesongen og skipresident Tove Moe Dyrhaug verdenscupkonkurransen på Kvitfjell i mars i år.

Kilde reagerer kraftig på ski-toppens utspill – ber presidenten stille på møte

Skiforbundets generalsekretær hevdet at de er «i dialog med utøverne» i alpinkonflikten og «ønsker heller ikke diskutere striden med advokat Pål Kleven i media». Den fremstillingen reagerer Aleksander Aamodt Kilde (30) kraftig på.

Kortversjonen Aleksander Aamodt Kilde (30) reagerer kraftig på uttalelser fra Skiforbundets generalsekretær Øistein Lunde om alpinkonflikten og dialog med utøverne.

Kilde og Lucas Braathen har tidligere vært alpinistenes ansikt i striden, som handler om bilderettigheter og fordeling av markedsrettigheter.

Konflikten har herjet alpinlandslaget og forbundsledelsen gjennom våren og sommeren. Utøverne ønsker endringer i årets landslagsavtale.

Kilde ønsker et møte med skistyret og president Tove Moe Dyrhaug for å få reell påvirkning og utvikling i saken. Vis mer

Norges store farts-ess avviser nemlig generalsekretær Øistein Lundes uttalelser i en VG-sak publisert mandag kveld.

– For det første har ikke vi utøvere hørt noe fra ham direkte og det er heller ingen dialog, sier Kilde til VG og fortsetter:

– Det virker som de prøver å legge lokk på konflikten. Samtidig forsøker de å få det til å se ut som at Pål (Kleven, utøvernes advokat) ikke uttaler seg på vegne av oss utøvere, men det stemmer jo ikke. Foreløpig har det ikke vært dialog mellom generalsekretæren eller ledelsen i NSF og utøverne.

ENORM SUKSESS: Aleksander Aamodt Kilde har seier i utforcupen og to sølv fra alpint-VM i Frankrike sist sesong.

VG har skrevet en rekke saker om konflikten som herjer alpinlandslaget og forbundsledelsen.

Kort fortalt handler den om såkalte bilderettigheter bilderettigheterKort fortalt alle menneskers rett til eget bilde, levende bilder, signatur og navn slik at det ikke kan brukes av andre. og fordeling av markedsrettigheter markedsrettigheterI dag er det slik at utøverne plikter å signere en tidsbegrenset landslagskontrakt med NSF. I praksis overføres alle deres markedsrettigheter til NSF som selger disse videre til sponsorer. Utøvernes markedsrettigheter er primært deres «personlige særpreg» (også kalt «image rights») og uttrykkes via bilder og film. Det danner store inntekter for forbundet ved sponsorer får rett til å assosiere seg med NSFs utøvere..

Info Dette er konflikten: Helt sentralt står en uttalelse fra Norges Skiforbunds eget lovutvalg fra 2022. Utvalget er tydelige på at utøverne og NSF sammen må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes «image rights», eller bilderettigheter.

Utøverne har derfor ventet på at forbundet skal møte dem ved forhandlingsbordet for å klargjøre markedsreglene i landslagsavtalen for kommende sesong.

I stedet har de opplevd at de har blitt respektløst behandlet av forbundet og at skistyret har vedtatt en ensidig landslagsavtale uten deres involvering.

Fortsatt har ingen alpinister skrevet under på utøveravtalen med forbundet.

De har klaget saken inn for forbundets kontrollutvalg som skal ettergå om skistyret har fått tilstrekkelig med informasjon om saken. Vis mer

Kilde og Lucas Braathen har vært alpinistenes ansikt utad i striden og førstnevnte reagerer altså igjen på forbundets fremferd.

Det handler spesielt om konstituert generalsekretær Øistein Lundes uttalelser i VG mandag i en sak som omhandler hvorfor partene tilsynelatende er så uenige som de er. Ski-toppen avsluttet intervjuet med å si følgende:

«Det pågår en prosess og dialog med utøverne for å finne løsninger som så langt det er mulig ivaretar både fellesskapet og utøvernes interesser…».

Lunde sa også senere at forbundsledelsen «finner det derfor lite konstruktivt å diskutere advokat Klevens påstander videre i media».

KONSTITUERT GENERALSEKRETÆR: Øistein Lunde, her avbildet i fjor.

Kildes oppfatning er at det blir helt feil. Han forteller om følgende kommunikasjon mellom dem og forbundet:

Laget og utøverne i alpint har hatt ett møte med alpinsjef Claus Ryste for noen uker tilbake. Der var det ingen dialog om den pågående konflikten, men et møte de har hvert eneste år i forbindelse med sesongstarten.

Siden har utøverne blitt innkalt til møte med enkelte i forbundsledelsen. Men det var på kort varsel. Flere hadde ikke anledning til å stille og derfor ble det ikke noe av.

Torsdag sier Lunde at de følger opp saken internt og han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå.

FÅR ADVOKATHJELP: Norske alpinister, her avbildet under et pressetreff i mai måned.

Kilde og resten av alpinistene har vært klokkeklare på at de ønsker å møte forbundet ved forhandlingsbordet. Det vil de fortsatt.

– Men de riktige folkene må sitte der, sier Kilde og svarer «ja» på VGs spørsmål om han og resten av laget ønsker skistyret og president Tove Moe Dyrhaug på plass.

Det er nemlig skistyret som har vedtatt årets landslagsavtale, en avtale utøverne ønsker endret.

Dyrhaug har ikke besvart VGs henvendelser hverken onsdag eller torsdag.

– Det er ikke noe poeng å ha et møte med folk som ikke har mandat til å ta beslutning i forhold til løperkontrakten. Uten det er det ikke mulig for oss å få en reell påvirkning på beslutningstakerne som fører til utvikling i saken, sier Kilde og avslutter slik:

– Vi vil at noe skal skje, at det skal være klausuler i kontrakten som speiler det lovutvalget har uttalt. Så kan vi alle forholde oss til det.