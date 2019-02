SEIERSGLIS: Henrik Kristoffersen smiler bredt etter 2. omgangen i storslalåm under VM i Åre, der nordmannen tok gull. Foto: EXPA/DOMINIK ANGERER / APA

Stensbøl angriper ledelsen i Skiforbundet: – Kristoffersen står igjen som en taper

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl (71) mener Norges Skiforbund har klønet det til i Henrik Kristoffersen-konflikten. Nå ber han skipresident Erik Røste om å rydde opp.

– Ulikheter gir økt kreativitet, bedrer beslutningene og gir gode løsninger. Forutsetningen er at ledelsen bruker ulikheter til å utfylle hverandre. I denne saken ser det ut som klønete kommunikasjon fra Norges Skiforbund gjør at Henrik står igjen som en taper, og at han «kastes» ut av landslaget, sier Stensbøl til VG.

Støtter Aamodt

Stensbøl mener at ledelsen for alpinlandslaget ikke har klart å håndtere ulikhetene mellom Kristoffersen og de andre utøverne på teknikklandslaget, og at sviktende lederskap gjorde at konflikten toppet seg før Kitzbühel-rennene i januar:

Da sluttet teknikktrener Stefan Kornberger på dagen etter en konflikt med Kristoffersen.

Det er bestemt at Kristoffersen ikke skal trene med landslaget resten av sesongen.

– Pakkes ting for lenge inn under harmoniens kappe oppnår man aldri nødvendig åpenhet og tillit i laget, mener Stensbøl.

VG har forelagt kritikken til alpinistenes sportssjef Claus Ryste, og vi har prøvd å komme i kontakt med skipresident Erik Røste og kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund.

– Vi ønsker nå å ha fokus på gjennomføringen av siste del av sesongen for alle. Vi kommer til å gjennomføre en grundig evaluering etter sesongslutt. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Ryste i en SMS.

KRITISK: Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl under 25-årsjubileet for Lillehammer-OL i februar i år. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Sammenligner med Gjert Ingebrigtsen

Stensbøl tror Kjetil André Aamodt er inne på kjernen i konflikten når han sier at Kristoffersen er «rett på sak og lite konfliktsky». Han støtter Aamodt i at alle har et ansvar for at man skal fungere sammen, men at Kristoffersen nok skiller seg en del fra resten.

– Men uenigheter må ikke sees på som konflikt. I enhver prestasjonskultur er uenighet en del av hverdagen. Uenighet og dynamikk driver frem prestasjoner, sier Stensbøl.

– Jeg tviler på at Lars Kristoffersen (Henrik Kristoffersens far og trener) er mer kontroversiell og krevende enn for eksempel Finn Aamodt var i glansdagene, eller som Gjert Ingebrigtsen er nå. Som personlig trenere er jobben deres å utfordre etablerte sannheter, tillegger han.

Stensbøl mener leder og trenere må tåle å bli utfordret. Ja, han mener de selv bør ønske å bli utfordret langt utenfor komfortsonen.

– Det er helt nødvendig for å skaffe seg ferdighet for å takle større utfordringer og å mestre ting på stadig høyere nivå. Det er hverdagen for enhver toppidrettsutøver og tåler man ikke det som leder eller trener har NSF et ledelsesproblem. Og da må Erik Røste inn og rydde opp, sier Stensbøl, som på direkte spørsmål bekrefter at han mener NSF har et ledelsesproblem.

– Ja, det sa Kjetil (André Aamodt), og det ser ut som han har rett i det. Det er viktig at de setter seg ned etter sesongen, sier han.