Kristoffersen kjørte ut i VM-generalprøven: - Ræva

ALPINT 2019-01-29T20:39:15Z

Det har vært mye stang ut for Henrik Kristoffersen denne sesongen, og i det siste slalåmrennet før VM i Åre, kjørte han ut i Schladming.

Publisert: 29.01.19 21:39 Oppdatert: 29.01.19 21:59

– Det var litt trøblete med festet på toppen. Jeg hektet, og da skal en stoppe. Hekt er sånt som kan skje, men skikjøringen er ræva og det må jeg ta på min kappe, sier Kristoffersen til NRK.

– Hva mener du med ræva?

– Når du er 1,15 bak etter første omgang er det altfor dårlig. Jeg taper alt ned henget, der jeg har vært best før. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for uansett hva jeg sier, blir det bare bråk og trøbbel av det.

Kristoffersen i slalåm denne sesongen: 18. nov: Nr. 2 i Levi

20. des.: Nr 3 i Saalbach- Hinterglemm

22. des.: Kjørte ut i Madonna di Campiglio

6. jan.: Nr. 5 i Zagreb

13. jan.: Nr. 3 i Adelboden

20. jan.: Nr. 4 i Wengen

26. jan.: Nr. 4 i Kitzbühel

29. jan: Kjørte ut i Schladming

– Hva gjør det med VM-tankene?

– Driter egentlig i VM akkurat nå, for å være helt ærlig. Som jeg sa, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det første steget på å løse et problem, er å innse at du har det, sier han, og lar det henge i luften.

Kristoffersen lå på femteplass etter første omgang, og var offensiv fra start i den andre. På andre mellomtid var han 77 hundredeler foran Marco Schwarz, men like etter fikk han en voldsom hekt og kjørte ut.

Selv om han var tydelig misfornøyd, vinket han til publikum på veien ned bakken i østerrikske Schladming - en løype han har gjort det skarpt i tidligere i karrieren. Men i fjor var han i harnisk etter at tilskuerne kastet snøball etter ham, og i kveld ble det altså stopp tidlig i andre omgang.

Marcel Hirscher kjørte en fantastisk førsteomgang, og ledet med 99 hundredeler etter det som ble omtalt som tidenes kanskje beste slalåmomgang.

Han fulgte opp i andre omgang og vant i det østerrikske folkehavet, 1,21 foran franske Alexis Pinturault og sveitseren Daniel Yule.

Kristoffersen må på sin side fortsette å lete etter godfølelsen.

