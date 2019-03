Jansrud mot 2. plass i Kvitfjell: – I’m back!

Kjetil Jansrud (33) lå foran Dominik Paris (29) nesten hele veien - men en dårligere avslutning gjorde at han endte 43 hundredeler bak italieneren.

Publisert: 03.03.19 12:18 Oppdatert: 03.03.19 12:33







Det ligger likevel an til 2. plass for den norske verdensmesteren i Kvitfjells super-G-renn. Aleksander Aamodt Kilde derimot ble slått med nesten ett sekund av Paris og ligger på 6. plass.

– Jeg tror jeg kjørte et bra løp, men er litt skuffet over avslutningen. Men en pallplass i Kvitfjell er veldig, veldig bra, sier Jansrud til NRK.

– Jeg ville gjerne ha denne seieren, men jeg var skuddhold. På pallen med feil er bra. «I’m back».

– Deler av løpet var ikke bra nok, sa Aleksander Aamodt Kilde om sin 6. plass.

– Det var et helt ok løp for meg.

Jansrud vant i fjor. Det var super-G-triumf nummer fem i Kvitfjell, i tillegg til de to han har vunnet i utfor. Han er med andre ord «Kongen av Kvitfjell», men Paris var i en klasse for seg søndag.

Adrian Smiseth Sejersted klarte ikke å følge opp fjorårets fine 4. plass. Han falt tidlig i løpet. Kjetil Jansrud var på NRK bekymret om det kunne være en lei kneskade, men Sejersted vinket beroligende til publikum.

Bare verdenscupavslutning i Andorra om ei uke gjenstår for fartsgutta.

Tåke og lavt skydekke gjorde at starten ble utsatt en halv time.

En småsyk Kjetil Jansrud fikk det ikke til å stemme i lørdagens utfor. Han ble likevel beste nordmann på 8.plass da italienske Dominik Paris vant. Den ferske utforverdensmesteren Jansrud var 1,04 sekunder bak Paris.