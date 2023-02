VED GODT MOT: Atle Lie McGrath ankom Norges Skiforbund på krykker. Her er han sammen med landslagslege Marc Strauss.

Atle Lie McGrath ble korsbåndoperert fredag – ute i lang tid

ULLEVÅL (VG) Atle Lie McGrath (22) pådro seg en kneskade under herrenes super-G i VM i Courchevel. Undersøkelsene viser at skaden er verre enn først antatt.

Under tirsdagens pressemøte orienterte 22-åringen at han måtte operere korsbåndet fredag som følge av det stygge fallet i VM. Det holder ham ute i ni til tolv måneder.

– Vi har hatt mistanke om at det kunne være litt mer i kneet enn først antatt, sier landslagslege Marc Strauss.

– Jeg hadde en veldig dårlig magefølelse idet jeg falt i Courchevel, sier McGrath.

Tvetydige MR-bilder ga ham håp, men det ble raskt brutt da han fikk beskjed om at det var mer alvorlig enn ventet.

– Det var ganske tungt, sier han.

Han forteller at han fikk beskjed om at han skulle bli lagt i narkose og «våkne opp med et nytt korsbånd eller ikke».

– Det var en ganske brutal beskjed. Det er vanskelig å forholde seg til det, sier McGrath.

McGrath var en brennhet medaljekandidat både i slalåm, storslalåm og parallellslalåm i mesterskapet som ble avsluttet sist søndag i franske Courchevel.

Men så langt kom aldri 22-åringen. I mesterskapets andre øvelse, super-G, falt nordmannen og det ble påvist en strekkskade i det venstre kneet.

I Norges Skiforbunds lokaler på Ullevål møtte ungutten pressen med en oppdatering om skaden han pådro seg, som altså viste seg å være en korsbåndsskade.

– Jeg er ikke noe i tvil om at jeg kommer til å få til det her. Det spørs bare hvor tålmodig jeg klarer å være, sier 22-åringen.