På skuddhold: Kristoffersen og Braathen topp tre før finaleomgangen

Henrik Kristoffersen og Lucas Braathen leverte begge en god førsteomgang i slalåmrennet i sveitsiske Wengen.

1. omgang pågår fortsatt, men de antatt beste har kjørt!

Som først startene la Braathen listen med tiden 57,61 i den hardt vannende og saltede løypen i Wengen.

– Det kjentes helt horribelt ut, men jeg visste at ut fra hvor tøft det var, så gjorde jeg en god jobb, sier Braathen til Viaplay.

Braathens tid ble fort slått av sveitsiske Loïc Meillard, som i mål var 0,48 sekunder raskere enn nordmannen, men som ledet med mer underveis.

– Jeg kom så kronglete i gang, jeg fikk ikke pendelen til å gå ut fra start. Det er vel seks tideler på første mellomtid, det er bare helt latterlig, sier Braathen.

Etter at de antatt beste har kjørt er det nettopp Meillard som leder.

Like bak følger dog en nordmann. For fra startnummer seks leverte Kristoffersen solid og la seg mellom Meillard og Braathen på en annenplass. Opp til sveitseren er det 0,45 sekunder før den andre omgangen.

Atle Lie McGrath som ble nummer to i Adelboden for to uker siden, kun slått av Braathen, er nummer fem etter den første omgangen.

– Andreomgang kommer til å bli spennende, og det er identisk med Adelboden, jeg var nummer fem etter første omgang der også, sier McGrath til Viaplay.

Verre gikk det med Sebastian Foss-Solevåg som kjørte ut og dermed ikke tar seg til finaleomgangen.

– Han er i ordentlig motgang, Sebastian. Det har vært for mye av dette her, utbrøt Viaplays kommentator Andreas Toft.

Av de fire rennene 31-åringen har stilt opp i denne sesongen, har han kjørt ut i tre av dem.