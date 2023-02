1 / 3 Lucas Braathen forrige neste fullskjerm Lucas Braathen

Lucas Braathen med superomgang i comebacket

COURCHEVEL/OSLO (VG) Lucas Braathen (22) var brennhet i sitt første renn etter operasjonen. Han er med i gullkampen i VM-slalåmen.

Bare 17 dager etter at han ble operert for blindtarmsbetennelse, kjemper fargeklatten fra Bærums Skiklub om VM-gull i slalåm.

2. omgang starter klokken 13.30 og thrilleren vises på Viaplay.

VM-debutanten ligger på delt 2. plass med den gresk-amerikanske overraskelsen AJ Ginnis. Duoen er 13 hundredeler bak Manuel Feller og ett hundredel foran Linus Strasser.

– For et publikum her i Courchevel! Det er sykt fett å være tilbake der jeg hører hjemme. Hvis jeg skal være litt streng, så var det veldig bra første halvdel, og jeg klarer ikke å følge opp i bunnen. Det er synd, for dette rennet burde jeg kanskje ha ledet, sier Lucas Braathen – der han står med «retro-raske» solbriller og capen bak frem foran VG og andre medier i Frankrike.

– Du har raske briller, og så har du raske briller, beskriver Kjetil Jansrud på Viaplay.

Regjerende mester Sebastian Foss Solevåg er også med. Han er på 5. plass og må hente 35 hundredeler for å kopiere bedriften fra Cortina i 2021.

– Det virker som selvtilliten sitter her og at du kjører for gullet?

– Jeg gjør det uten tvil. Jeg kjører en solid runde, og jeg føler ikke at jeg tar stor risiko. Jeg er 34 hundredeler fra gullet, sier Foss-Solevåg til VG.

Like bra gikk det ikke med Henrik Kristoffersen, som brølte ukvemsord i beste sendetid i målområdet. Han er 91 hundredeler bak Feller.

– Jeg mangler selvtilliten i «bratta». Det blir for safe, og jeg tør ikke å slippe meg løs, forklarer Kristoffersen.

28-åringen fra Rælingen tapte tid hele veien, bortsett fra i sektor to, og han må levere en superomgang litt senere søndag om han skal blande seg inn i tetkampen.

Kristoffersen har hele 23 verdenscupseire i slalåm og vant kula i verdenscupen i 15/16, 19/20 og 21/22 – men han har ikke slalåm-gull i hverken VM eller OL.

Lucas Braathen var på plass i Frankrike kun et par uker etter at han ble operert for blindtarmsbetennelse. Det vakte oppsikt da han fikk haik sørover i et privatfly med milliardær Øystein Stray Spetalen og familien.

En kneskade satte Braathen ut av VM i italienske Cortina d’Ampezzo i 2021. 22-åringen er derfor VM-debutant.

Alexander Steen Olsen kjørte jevnt bra, men gjorde én feil som kostet ham en topplassering i første omgang. Steen Olsen er 82 hundredeler bak.

Timon Haugan, som ligger på en foreløpig 19. plass, hadde akkurat ankommet intervjuet med VG idet Ginnis dundret i mål – til delt andreplass med Braathen.

– Det var rått. Det var dritkult. AJ har farten nå, kan du si, sier Haugan.