FØLGER MED: Bestemoren og bestefaren til Lucas Braathen, som fredag møtte pressen ved stupetårnet på Hvaldstad bad i Asker, syns det er bra han ikke kjører utfor. Men Lucas selv er ikke redd for noe, og er glad i «dødsing» fra stupetårnet og klipper. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Slik vil alpinkometen Braathen bli «Big in Brazil»: − Hadde vært dritkult

ASKER (VG) Lucas Pinheiro Braathen (20) har brasiliansk mor og ville derav bli fotballspiller. Nå skal imidlertid de sør-amerikanske anene brukes for å gjøre sambalandet mer oppmerksomme på vinterglede.

– Jeg vil introdusere dem for snø, rett og slett. Det hadde vært dritkult, sier Lucas Braathen til VG.

20-åringen møter pressen på Hvalstrand Bad i Asker etter sin første verdenscupseier i Alpint i Sölden søndag. Det er her han tar sitt siste stup og svømmetur før avreise på sommersamlinger med skilandslaget. En perfekt kombinasjon av sommer og vinter, rett fra Braathens eget hjerte.

– Det er vikinggener blandet med sambarytmer, som gir skikkelig dynamitt, sa lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen til VG etter seieren.

Braathen har lenge villet «gi» vinter tilbake til Brasil, og endelig får han muligheten.

– Jeg har så mye kjærlighet for familien min og kulturen der, som har formet meg som fyr og idrettsutøver. Jeg har denne uken gjort en rekke intervjuer med brasilianske medier. Det krevde en seier, men nå håper jeg bestemor og bestefar kan lese om meg der og.

Selv om han sjarmerer brasilianerne i intervjuer denne uken, er det ikke like enkelt å redegjøre for oppmerksomheten på damefronten her hjemme:

– Artister fra USA og Europa snakker om at de vil bli «Big in Japan» for å nå et bredere sponsormarked. Du vil kline til med «Big in Brazil»?

– Ja, det er greia ass. Kjærligheten for idrett er enorm der nede allerede, så.

Ski er ikke ukjent for søramerikanerne. Det var VM i Chile i 1966, og nordmennene samles ofte der på sommertid her. Argentina har flere flotte destinasjoner for vintersport.

– Kan vi vente oss en «Camp Pinheiro Braathen» på snø der nede, da?

– Ja, det kunne vært fett. Får prøve å få det til i nær fremtid.

Selv markedsfører han seg til spansk- og portugisisktalende følgere med «Vamos» som hilsen fra Instagram-postene sine.

TID HJEMME: Etter verdenscupåpningen i Sölden er det noen ukers pause før Lech er neste destinasjon for å konkurrere om ny pallplass. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Lucas Braathen fikk tidlig oppmerksomhet for å si rett ut det han mener. Etter fjerdeplassen i Kitzbühel i fjor fortalte han, med teknikkesset Henrik Kristoffersen ved sin side, at han er «den neste» i norsk alpintsport – og forklarte denne uken hvordan han ser på forholdet dem i mellom, etter nok en helg hvor deres uttalelser seg i mellom fikk plass i medienes spalter.

Selv forteller han om en lignende holdning i «guttegjengen» på hjemmeplan, for han liker ikke å legge noe i mellom.

– Det er noe med det. «Talk the talk». «Walk the walk». Jeg er ikke konfliktsky eller redd for å si det jeg mener. Jeg gidder ikke å ofre utdanning og så mye ungdomstid for ikke å bli best. Jeg er her kun for å bli best. Og da sier jeg det.

At den første verdenscupseieren kom «såppas tidlig» hjelper da på.

– Ja, det var deilig. Jeg er en utålmodig kar så det var godt å bare få den unnagjort.

Han sier «store ting» er i vente i slalåm. Det kommer på programmet først i finske Levi i slutten av november. Neste renn (parallellslalåm) går i Østerrikske Lech 14. november.

Publisert: 28.10.20 kl. 06:56