Kristoffersen ut mot egen landslagssjef – mener han snakket usant om støtteapparat-tilbud

OSLO TINGRETT (VG) Alpinist Henrik Kristoffersen (24) gikk hardt ut mot landslagets mangeårige sportssjef Claus Ryste da verdensmesteren i storslalåm forklarte seg i retten onsdag ettermiddag.

Kristoffersen leste opp en e-post der sportssjef Claus Ryste beklager at NSF ikke hadde stilt med tjenester som planlagt før et renn i Adelboden. Kristoffersen viser også til perioder der man ikke hadde fysioterapeut tilgjengelig.

Dessuten hevdet alpinstjernen at Ryste under ed i forføyningssaken sist sa at NSF stilte med et fullverdig støtteapparat-tilbud. Kristoffersen mener det ikke er tilfelle.

– Med all respekt, det er jeg ikke enig i. Det ble sagt at det ble full dekning på fysioterapeut og helseteam fra NSF. Det sa Claus Johan Ryste her under ed. Jeg har en e-mail sendt 5. januar 2018, der Claus Johan Ryste beklager at de ikke har levert tjenester som planlagt for Adelboden. Han garanterer at vi går gjennom rutinene våre og skal sørge for full dekning av fysioterapeut på treningene og renn ut året, sa Kristoffersen i retten.

– Over denne mailen, i en tråd, er det i tillegg sendt en mail fra min far (Lars Kristoffersen) til Claus, 28. november 2018 - altså samme år. Hvor det står flere eksempler hvor dette har gjentatt seg på nytt etter at Claus har garantert i en e-mail og i tillegg her, i desember 2016, har sittet under ed og sagt at de har 100 prosent dekning. Noe de overhodet ikke har. Jeg har til og med eks antall dager og tidspunkter hvor dette ikke er tatt til følge, fortsatte Henrik Kristoffersen.

VG har henvendt seg til Ryste for et tilsvar. Sportssjefen er på plass i retten – og har i en årrekke styrt landets beste alpinister med suksess i både OL, VM og verdenscup. Nylig forlenget Ryste kontrakten til 2023.

Kristoffersen vant VM-gull i storslalåm i Åre forrige måned. Advokaten til Kristoffersen påpekte at Norges Skiforbund ønsket å kjøre rettssaken før VM.

– Sannsynligvis hadde det ikke vært mulig å kjøre rennene, svarte 24-åringen fra Rælingen til det. Den internasjonale alpinsesongen ble avsluttet søndag 17. mars.

