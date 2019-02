Skuffet Kristoffersen sjanseløs på slalåmpallen i Åre

ÅRE/OSLO (VG) Det ble for langt opp for Henrik Kristoffersen etter en 1. omgang der han ikke skjønte helt hvorfor det gikk så galt. Nordmannen endte langt utenfor den østerrikske slalåmpallen.

Kristoffersen hadde 1,70 sekunder opp til ledende Marcel Hirscher og nesten halvsekundet opp til Marco Shwarz på 3. plass etter 1. omgang.

– Jeg skjønner ikke hvordan avstanden er blitt så stor. Det kjentes ikke SÅ dårlig ut. Jeg gjorde ingen store feil og har ingen unnskyldning. Hvis noen har noen råd, så tar jeg imot det. Jeg må høre hva fatter’n sier, vi må se hva som skjedde, sa han oppgitt da.

Resultater 1. plass: Marcel Hirscher, 2.05,86

2. plass: Michael Matt, +0,65

3. plass: Marco Schwarz, +0,76

—

8. plass: Henrik Kristoffersen, +1,12

12. plass: Sebastian Foss-Solevåg, +1,67

23. plass: Jonathan Nordbotten, +3,50

28. plass: Leif Kristian Nestvold-Haugen, +15,16 Vis mer vg-expand-down

Det ble rett og slett for mye å ta igjen for Henrik Kristoffersen .

Storslalåmvinneren fra fredag maktet ikke å finne en mirakelkur for å kjøre fort nok i omgang nummer to, og da han var inne på en foreløpig 3. plass, ristet han umiddelbart på hodet for så å kjøre rett inn i utøverboksen.

Han var tydelig misfornøyd med egen prestasjon, og etter at Manuel Feller, nummer fem etter 1. omgang, hadde gjort sitt, var det helt klart at det ikke ble noen pallplass på Kristoffersen.

– Det er ikke noe kult å komme inn uten grønne lys, men sånn er det. Jeg føler at jeg prøver hardt, og jeg har jobbet mye... Slalåmen er ikke helt der den bør eller skal være per dags dato, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Til slutt ble det 8. plass for Kristoffersen, som endte 1,12 sekunder bak østerrikske Marcel Hirscher. Hirscher vant foran to andre østerrikere, Michael Matt og Marco Schwarz.

Det ble heller ingen jubeldag for de andre nordmennene i Åre.

Leif Kristian Nestvold-Haugen hektet tidlig i finaleomgangen, tråkket seg opp igjen og kjørte inn over 15 sekunder bak Hirscher.

– Det er skuffende og kjipt at det ble sånn. Jeg følte egentlig jeg hadde muligheter, sier han til VG.

Jonathan Nordbotten fikk det heller ikke til å stemme. Han endte som nummer 23, mens Sebastian Foss-Solevåg ble nest beste nordmann på en 12. plass. Sistnevntes andreomgang var faktisk 1,05 sekunder bedre enn Hirscers 2. omgang.