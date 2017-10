Et blikk på Kitzbühel-pokalen – så tenner Jansrud

SÖLDEN (VG) Hjemme hos Kjetil Jansrud (32) er det bare en premie som har fått plass i stuen; gull-trofeet fra Kitzbühel. Og det er en grunn for nettopp dét.

– Det er så stort at det er vanskelig å gjemme bort. For meg handler det om en påminnelse. Det hender at jeg kikker på det, og da gir det meg sånne små drypp av den opplevelsen det var. Det gir motivasjon, sier Kjetil Jansrud.

I januar 2015 realiserte han alle alpinisters store drøm. Han vant utforrennet i Kitzbühel. Beryktede og berømte «Die Streif» er himmel eller helvete. Jansrud har vært i himmelen. På bildet fra seiersseremonien løfter han Hanenkam-trofeet mot vinterhimmelen. Det forteller mer enn tusen ord.

HELT GULL: Kjetil Jansrud hever trofeet etter utforseieren i Kitzbühel i 2015. Han slo Dominik Paris som står ved siden ham med to hundredeler. Til venstre står Aksel Lund Svindal. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Men han synes ikke det var større å vinne Kitzbühel enn OL-gullet (super-G) i Sotsji for snart fire år siden.

Legendebøker



– Kitzbühel er hvert år, men OL er hvert fjerde år. I Kitzbühel skriver man seg inn i alpinlegendenbøkene som gjør det til en tilskuer- og idrettsopplevelse som er helt særegen. Den historien som Kitzbühel bærer meg seg gjør det til et spesielt sted for alle alpinister, sier Jansrud.

Han påpeker at fartsfesten i den østerrikske skimetropolen bare er kjent i vinterverden. Men at OL er noe hele verden har et forhold til. Derfor setter han sitt olympiske gull øverst.

– Sportslig sett er bare sammenlagtseier i verdenscupen sammenlignbart med et OL-gull, sier Jansrud.

Storslalåmen i Sölden har imidlertid aldri vært noen lykke for Vinstra-gutten. Søndag stiller han til start for 11 gangen siden debuten i 2003. Da han ble spurt om forventningene på kick off for skimerket Head torsdag i et kokende lokale, med øl og skinker på bordene – og en svak eim av sigarettrøyk – dro han til med «same old story» fra scenen med et stjernelag rundt seg.

Han har åpenbart ikke de største forventningene. Kanskje ikke så rart. På ti forsøk er en 6. plass det beste. I fjor kjørte han ut.

– Jeg har jo forhåpninger. Men, la oss snu på det. Hver gang jeg stiller til start, så kjører jeg for å vinne. Men jeg håper at jeg kan begrunne å stabilisere meg innfor topp 30, og ta poeng i storslalåm igjen. Hvis jeg skal vinne totalcupen, så må jeg det, sier Jansrud.

Bergtatt av Lillehammer-OL



Under Lillehammer-OL i 1994 var Jansrud en pjokk på ni år som fikk store øyne av duellen mellom Kjetil André Aamodt og Tommy Moe. Amerikaneren snøt nordmannen for gullet i utfor med 0,04 sekunder i Kvitfjell.

– Det var der det hele begynte, og det vekket noe i meg. Jeg gleder meg enormt til lekene i Pyeongchang, sier Jansrud.

Forrige sesong startet formidabelt med seier på seier i utfor og super-G. En stund ledet han også verdenscupen sammenlagt. Men VM (sølv super-G) ble en nedtur. Han var plaget med virus i St. Moritz, og reiste hjem før mesterskapet var over. Nå tar han grep for å unngå sykdom i Pyeongchang-OL.

– Det er litt annerledes for alpinister sammenlignet med langrennsløpere og deres fysiske anstrengelse med renn og trening generelt. Jeg tror det er mulig å holde seg frisk og rask på ski gjennom en hel sesongen, men samtidig så er det en vurdering som kommer til å komme i slutten av januar om man skal kjøre alt, og gå rett inn i OL, sier Jansrud.