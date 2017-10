To norske på topp 10 i v-cupåpningen: - Glitrende laginnsats

SÖLDEN/OSLO (VG) I sin Sölden-debut imponerte Kristin Lysdahl (21) stort. Ragnhild Mowinckel (25) ble beste norske på 7. plass.

Den 21 år gamle storslalåmeksperten hadde bare satt utfor i tre verdenscuprenn før lørdagens verdenscupåpning, men i Sölden-traséen imponerte 1996-modellen.

I minus syv grader og vindkast suste Bærum-alpinisten ned til en 8. plass i den 1. omgangen, 85 hundredeler bak ledende Manuela Mölgg fra Italia.

Gjennombrudd

Storslalåm i Sölden 1. plass: Viktoria Rebensburg (TYS), 1.55,20 2. plass: Tessa Worley (FRA), +0,14 3. plass: Manuela Mölgg (ITA), +0,53 ----- 7. plass: Ragnhild Mowinckel, +1,45 8. plass: Kristin Lysdahl, +1,48 22. plass: Nina Haver-Løseth, +2,77 23. plass: Kristine Haugen, +2,86

Den plasseringen beholdt hun etter finaleomgangen, det på tross av en feil i starten av storslalåmrennet i Sölden, der hun deltok for første gang.

– Med den feilen er dette råsterkt, sier Marius Arnesen på NRK.

– Det er helt rått med Lysdahl og hennes definitive gjennombrudd i verdenscupen, mener makker Thomas Lerdahl.

– Det ble vel det, sier en litt paff Lysdahl til statskanalen.

– Jeg er kjempefornøyd, og dette er første renn for sesongen. Jeg må bare fortsette, fortsetter hun, som ikke hadde forventet en såpass god prestasjon.

Beste åpning på 15 år

Det er en også klar forbedring av hennes tidligere bestenotering, en 17. plass fra fjorårets romjulsrenn i østerrikske Semmering.

Lysdahl ble det største norske lyspunktet fra kvinnenes verdenscupåpning i alpint, men Ragnhild Mowinckel ble beste norske på plassen foran Lysdahl.

– Jeg er veldig fornøyd, konstaterer hun, som sørget for den beste norske verdenscupåpningsplasseringen av en kvinne siden 2002, overfor NRK.

Tyske Viktoria Rebensburg vant foran franske Tessa Worley og italienske Manuela Mölgg.

Med fire norske jenter i finaleomgangen og to inne på topp 10 var dette Norges beste Sölden-prestasjon på lenge på kvinnesiden.

– Det er den beste plasseringen på mange, mange år, og i tillegg har vi fire, nesten fem, i finalen, sier ekspertkommentator Thomas Lerdahl på NRK.

– En herlig norsk jentedag i Sölden. Det er kjempebra, og det gror. Endelig kommer resultatene. En nydelig norsk dag og en glitrende laginnsats. Det er 24 år siden sist vi hadde fire norske i en finaleomgang, fortsetter han.

Haver-Løseth skuffet

Like bra gikk det ikke for rutinerte Nina Haver-Løseth (28). Hun lå på en 18. plass, ett sekund og 75 hundredeler bak lederen fra Italia etter omgang nummer én.

– Det er ikke kult å kjøre når jeg kjenner at jeg ikke får til å kjøre det jeg er god for. Jeg stivnet til, og fikk igjen de gamle, dårlige opplevelsene fra denne bakken, uttalte Haver-Løseth til VG før finaleomgangen.

I den andre gikk det ikke særlig bedre. Til slutt endte hun på 22. plass, én plass foran Kristine Haugen.

– Det blir litt sånn repetisjon fra i fjor, så man er litt skuffet. Jeg har følt at jeg har vært i bra form, men jeg må la Sölden være Sölden. I fjor var jeg nummer 28 her, og så var jeg på pallen i neste storslalåmrenn, sier Nina Haver-Løseth til NRK, uten at hun har noen særlig forklaring på hvorfor hun ikke liker seg i Sölden.

