Skadet Kilde fikk telefonen han hadde håpet på: – Utrolig digg

OLYMPIATOPPEN (VG) Aleksander Aamodt Kilde (25) fikk en smell i hodet i oktober, og har vært satt ut av spill i snart en måned. I dag fikk OL-håpet grønt lys for å reise til USA og Lake Louise.

– Tommelen opp! Nå blir det tur, sier Kilde med et bredt glis. Midt under intervjuet med VG fikk han telefonen han hadde håpet på - legene gir godkjenning for at 25-åringen kan pakke bagen og reise til USA.

– Det var utrolig digg. Jeg har ventet på den der. Nå er jeg «good to go». Men jeg må begynne rolig og trappe opp litt etterhvert, sier han.

Kilde måtte melde pass til sesongstarten i Sölden, et renn som for øvrig endte med å bli avlyst. Siden den gangen har han levd i uvisse om når han eventuelt ville bli klarert for å reise og trene sammen med landslaget igjen.

– Jeg har vært pakket og klar i flere uker jeg nå. Bagen står klar og bare rister, ler Kilde.

Alpinistene om Kilde: – Han er den sterkeste på laget

Smalt hodet i kneet



Under en treningsøkt i midten av oktober pådro han seg en real hjernerystelse etter at han nærmest knocket ut seg selv. På vei ned bakken skjer nemlig dette:

– Jeg sklir litt på innerskoa, og faller på siden. Idet jeg er på vei ned med overkroppen, tar innerskien tak igjen. Når hodet mitt går nedover, møter det kneet, forteller Kilde.

Det smalt såpass godt at en tann knuste. Der og da, mens han spyttet små tannbiter ut av munnen, trodde Kilde at det var tennene som hadde fått den verste medfarten. Det skulle vise seg å ikke stemme.

25-åringen kjørte selv ned bakken, men følte seg småkvalm.

– Jeg dro til tannlegen og fikset alt, og trodde egentlig at hodet var greit. Da jeg våknet dagen etter, tenkte jeg at jeg bare fikk prøve meg fram litt. Jeg sto opp, men skjønte fort at jeg måtte ta litt fri, forteller han.

VG +: Finn Aamodt ser likheter mellom Kilde og sønnen

– Helsa er viktigst



Det ble starten på en periode hvor Kilde måtte oppholde seg på et mørkt rom i nærmere ti dager. Men sakte men sikkert har han blitt bedre - i helgen forsøkte han seg til og med på ski igjen.

– Det var skikkelig deilig, å vite at det går, sier han.

De øvrige fartskjørerne har for lengst reist til Colorado for å forberede verdenscuprennene 25. og 26. november. I morgen reiser Kilde etter, og kan endelig ta fatt på OL-sesongen - i rolig tempo.

– Helsen min må jeg ta vare på, det er det viktigste. I alle fall når det skjer noe med hodet.