Aksel Lund Svindal tok første seier etter comebacket

Aksel Lund Svindals (34) comeback-liste blir mer og mer utrolig. Lørdag kveld tok han sin fjerde utforseier i Beaver Creek.

Mirakelmannen fra Romerrike slutter ikke å imponere. Lund Svindal sikret den første seieren etter at korsbåndet røk i Kitzbühel 23. januar 2016.

– Det er spennende. Vi får se om det holder. Det kan holde til seier, sa Lund Svindal til NRK etter ti mann var ferdig.

Det holdt. Han var 15 hundredeler foran Beat Feuz og 49 hundredeler raskere enn Thomas Dressen.

Finn Aamodt, far til Kjetil André og tidligere landslagstrener i alpint, kaller Lund Svindal for «en utrolig mann».

– Etter alle disse skadene... Det er ikke til å tro. Han er så oppegående at han vet akkurat hva han skal gjøre hver gang. Også liker han jo den bakken godt da, sier Aamodt til VG.



– Hvor høyt mener du dette henger i Svindals karriere?



– Den seieren han tok i samme bakke som han falt stygt året før, den henger nok høyere, men dette er uansett på høyde med det aller, aller største. Det skal egentlig ikke gå an etter så mye trøbbel. Det er bare å ta av seg hatten, svarer Aamodt.

Fra startnummer én satte Lund Svindal alpinsirkuset på plass i Beaver Creek. 34-åringen kjørte styggfort uten feil og kunne glise i kapp med solskinnet i Colorado. Derfra har kunne han se at konkurrent etter konkurrent kom for sent i mål.

Jansrud lover at det holder



STRÅLENDE: Aksel Lund Svindal kjørte meget bra i Beaver Creek. Foto: Jeffrey Swinger , Reuters

– Jeg gleder meg vanvittig på Aksels vegne. Han kommer her og drar hjem seieren med rutinen sin. Det er fantastisk å komme tilbake etter enda en skade, sa lagkompis Kjetil Jansrud til NRK etter at 20 mann er ferdig.

Sist lørdag ble Lund Svindal nummer tre i utforen i Lake Louise, det første rennet etter operasjonen. Sist han vant i verdenscupen er 680 dager siden - Super-G 22. januar 2016 i Kitzbühel.

Lund Svindal prøvde seg i Val Gardena i starten av 2016/17-sesongen for ett år siden, men valgte istedet å operere kneet og ga seg for sesongen.

I 2007 pådro Lund Svindal sin første av tredje alvorlige skader i nettopp denne bakken.

– Perfekt pasient



Lars Engebretsen, lege ved Olympatoppen med ekspertise på kneskader, fikk fulgt Svindals seiersløp lørdag kveld:



– Det her er veldig bra. Når han er frisk og i orden, så er han sannsynligvis verdens beste i utfor, sier Engebretsen til VG.



– Hvor vanskelig er det å slå tilbake nok en gang etter en alvorlig skade?



– Det er vanskelig i den forstand at mange ikke klarer å komme tilbake. Det som er spesielt med ham er at han tåler veldig mye trening og han gjennomfører veldig mye trening tross at han har litt vondt.

– Det er noen få utøvere som tåler mye. Han gjør som han for beskjed om og litt til. Også har han jo veldig mye erfaring, både som utøver og med en del skader. Så han kjenner kroppen sin godt. Han er en perfekt pasient, utdyper Engebretsen.

1. Aksel Lund Svindal 1:40,46

2. Beat Feuz +0,15

3. Thomas Dressen +0,61

...11. Kjetil Jansrud +1,05

...14. Aleksander Aamodt Kilde +1,26