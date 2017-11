I en stor Aftenposten-reportasje svarer alpintstjernen Aksel Lund Svindal (34) på ryktene som vil ha det til at han er homofil.

– Siden du spør så direkte: Jeg skjønner hva du er ute etter, svarer Svindal på A-magasinets spørsmål om hvorvidt han har hørt «rare rykter» om seg selv i forbindelse med at han har vært singel i perioder.

Ifølge A-magasinet gikk det rykter om Svindals legning da han i påsken for halvannet år siden var på tur i Florida, først med en kompis fra Østerrike, deretter en fra Italia.

Magasinet skriver at Svindal fikk en melding av venner som var i Hemsedal: «Bare så du vet det, så er det folk her som snakker om at du er på tur sammen med en kar som er kjæresten din».

– Jeg har vært en offentlig person i 15 år og har et avslappet forhold til hva folk sier om meg, og hva kulørte blader skriver om meg. Nylig var jeg på et mediearrangement som var åpent for alle. Der svarte jeg av høflighet på to spørsmål fra Her og Nå. På bladets førsteside ble det presentert som et eksklusivt intervju, sier Svindal.

– Om jeg hadde vært homofil, så håper jeg at jeg hadde vært sterk nok til å være åpen om det. Jeg vet at jeg som toppidrettsutøver er et forbilde, og at det å være ærlig er å være et godt forbilde. Men det forbildet kan jeg ikke være, for det ville vært å lyve. Jeg er ikke homofil, sier 34-åringen.

I april kom det frem at Svindal har blitt sammen med modellen Gitte Lill Paulsen.

Da hadde Svindal vært siden det ble slutt mellom ham og alpintstjernen Julia Mancuso i 2013. De hadde vært sammen i fire år.

Alpintstjernen mistet store deler av forrige sesong på grunn av en kneoperasjon, etter flere år med skadeproblemer. Nå er han på vei mot et nytt comeback: Svindal ønsker å konkurrere i Lake Louise helgen 25.- og 26. november.