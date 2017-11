Aftenbladet: Wiggen ferdig i Viking

Etter det Aftenbladet erfarer, er Bård Wiggen (55) ferdig som sportsdirektør i Viking.

Avisen skriver at det er Bård Wiggen som har sagt opp sin stilling som sportsdirektør.

VG var i kontakt med Wiggen torsdag kveld. Da svarte han slik på spørsmål om han er ferdig som sportsdirektør i Viking:

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Wiggen til VG.

Men overfor Eurosport hevder Wiggen at han fortsatt jobber i Viking.

– Det er ingenting nytt å melde. Jeg kan bekrefte at jeg fortsatt er sportssjef i Viking, sier Bård Wiggen til Eurosport.no torsdag kveld.

VG har ikke fått svar fra klubbdirektør Eirik Henningsen og styreleder Stig Christiansen, men Wiggen erkjente i et intervju sist uke at han hadde gjort en for dårlig jobb.

– Jeg må selvfølgelig ta min del av ansvaret. Jeg tror det er viktig å være ydmyk og legge seg flat for at jobben som er gjort, under ganske vanskelige forutsetninger, har vært for dårlig, sa Wiggen til VG og fortsatte:

– Jeg tror det desidert smarteste vi gjør når vi har rykket ned, er å se oss selv i speilet alle sammen. Jeg må se meg selv i speilet og si at jeg ikke har fått det beste ut av trenerne. Så må trenerne se seg selv i speilet og si at de ikke har fått det beste ut av spillerne. Sammen må vi ta ansvaret. Årsaken til at vi rykker ned, er at vi ikke har vært gode nok på flere områder – hverken jeg, Ian eller klubben totalt sett.

Fikk stillingen som sportsdirektør i vår

Wiggen ble i november 2015 ansatt som leder for fotball og utvikling, fikk i vår en tettere rolle rundt A-laget da han fikk stillingen som sportsdirektør. Wiggen hadde opprinnelig kontrakt i Viking ut 2019.

Hendelsen skjer kun en uke etter at Ian Burchnall ble sparket som Viking-trener. Stavanger-laget har rykket ned og ligger etter 28 seriekamper på 16.plass med 21 poeng. Til VG forrige uke fortalte Burchnall følgende:

– Jeg føler jeg har tatt majoriteten av skylden for nedrykket, men folk i og rundt klubben vet hva som er mitt ansvar og hva som er andre sitt.

Tatt selvkritikk for sommervindu

Wiggen har fått mye av skylden for at spillerne Viking hentet i sommervinduet ikke holdt nivå. Viking hentet åtte spillere i løpet av 2017, men majoriteten av disse spillerne skuffet stort.

– Bård Wiggen er sportsdirektør. Han er tungt involvert i spillerlogistikken. Vi forsøkte å jobbe sammen om det, men det var ikke alltid lett. Vi hadde kort tid til å få inn mange spillere, og det var vanskelig, sa Burchnall til VG sist uke.

– Hvor mange av spillerne som kom inn i sommer var hentet av deg?

– Ikke mange. Jeg hadde mye jobb med å få laget til å fungere, gjennom arbeid på treningsfeltet. Jeg måtte stole på at spillerlogistikken var god og at kartleggingen ble gjort av andre.

Til VG sa Wiggen også at han var motivert for å gjøre jobben som må til i Obos-ligaen neste år:

– Selvfølgelig. Det er et enormt potensial i Viking, men vi må ta en diskusjon internt på hvordan vi kan få det ut. Den økonomiske situasjonen er vanskelig, men målet er å komme tilbake til Eliteserien så fort som mulig, sier Wiggen, som har kontrakt ut 2019.

Wiggen har tidligere vært assistenttrener i Köln under Ståle Solbakken og var før Viking-oppholdet Tor Ole Skulleruds assistent i Molde. Begge ble løst fra sine kontrakter august 2015.

VG kommer tilbake med mer!