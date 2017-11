Brennhet Hegerberg kan bli historisk etter Champions League-fest

(BIIK-Kazygurt – Lyon 0-7) Fire mål fra Ada Hegerberg (22) bidro til fransk storseier i 8-delsfinalen i Champions League. Bare 11 kamper ut i sesongen står den norske superspissen allerede med 21 scoringer.

Oppgjøret i Kasakhstan startet 07.00 norsk tid. Bare fem minutter etter den kypriotiske kamplederen Sofia Karagiorgi blåste matchen i gang, skrudde Hegerberg inn 1–0 i venstre kryss på utsøkt vis.

Før halvspilt omgang økte den norske målmaskinen ledelsen ved å banke et straffespark ned i hjørnet, før hun scoret hat trick etter hvilen. Helt på tampen av kampen viste hun igjen klasse ved å runde keeper og notere seg for sitt fjerde for dagen.

Kan bli historisk

BIIK-Kazygurt har vunnet samtlige av sine 16 spilte seriekamper denne sesongen, men med Lyons 7-0-seier i Kasakhstan er de franske jentenes avansement i praksis sikret allerede før returkampen neste onsdag.

Dermed har Hegerberg mulighet til å skrive ny historie. Som regjerende dobbeltmester i Champions League, kan Lyon bli det første laget til å vinne turneringen tre år på rad og for femte gang totalt.

Hegerbergs superform

I Kasakhstan ordnet Camille Abily 3-0, før Amel Majri tuppet inn en fransk 4-0-ledelse minuttet etter hvilen. Midtveis ut i andre omgang la Eugénie Le Sommer på til 6–0 for gjestene, men det store samtaleemnet etter kampen, er Hegerberg.

Fire nye mål betyr at den hardtarbeidende jenta fra Sunndalsøra har scoret 21 mål på sesongens 11 første kamper, et snitt på nærmest ubegripelige 1,9 nettkjenninger per match.