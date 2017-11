(BIIK-Kazygurt – Lyon 0-7) Fire mål fra Ada Hegerberg (22) bidro til fransk storseier i 8-delsfinalen i Champions League. Bare 11 kamper ut i sesongen står den norske superspissen allerede med 21 scoringer.

Oppgjøret i Kasakhstan startet 07.00 norsk tid. Bare fem minutter etter den kypriotiske kamplederen Sofia Karagiorgi blåste matchen i gang, skrudde Hegerberg inn 1–0 i venstre kryss på utsøkt vis.

Før halvspilt omgang økte den norske målmaskinen ledelsen ved å banke et straffespark ned i hjørnet, før hun scoret hat trick etter hvilen. Helt på tampen av kampen viste hun igjen klasse ved å runde keeper og notere seg for sitt fjerde for dagen.

– Det var en kjempematch. Følelsen er superbra, spesielt med tanke på uttellingen på sjansene som jeg fokuserer mye på. Nå bærer det hjemover, med syv timer i fly. Det blir en lang dag, skriver Hegerberg i en SMS til VG med et smilefjes.



Kan bli historisk

BIIK-Kazygurt har vunnet samtlige av sine 16 spilte seriekamper denne sesongen, men med Lyons 7-0-seier i Kasakhstan er de franske jentenes avansement i praksis sikret allerede før returkampen neste onsdag.

Dermed har Hegerberg mulighet til å skrive ny historie. Som regjerende dobbeltmester i Champions League, kan Lyon bli det første laget til å vinne turneringen tre år på rad og for femte gang totalt.

– Forholdene var utfordrende i form av bane og tidsforskjell, men det var vi klar over på forhånd, så mye handlet om å komme godt i gang med matchen, være offensive og smarte i valgene våre. Dynamikken i laget er sterk, så dette gleder veldig og får oss til å være enda skarpere på trening hver dag, forteller Hegerberg.

Hegerbergs superform

I Kasakhstan ordnet Camille Abily 3-0, før Amel Majri tuppet inn en fransk 4-0-ledelse minuttet etter hvilen. Midtveis ut i andre omgang la Eugénie Le Sommer på til 6–0 for gjestene, men det store samtaleemnet etter kampen, er Hegerberg.

Fire nye mål betyr at den hardtarbeidende jenta fra Sunndalsøra har scoret 21 ganger på sesongens 11 første kamper, et snitt på nærmest ubegripelige 1,9 nettkjenninger per match.

Med visshet om at Hegerberg nylig har vært gjennom en offentlig konflikt med Norges Fotballforbund, gjør det ikke prestasjonen noe mindre imponerende.

Får ros av Nordlie

Fotballekspert og trener Tom Nordlie er imponert over måten angriperen har prestert på denne sesongen, men er ikke forbauset.

– Det er ingenting som overrasker meg med Ada. Noen ville bukket under av konflikten hun har hatt med NFF, men hun har en så sterk vinnerskalle at jeg tror hun greier å finne en slags motivasjon av det. Jeg tror hun har blitt enda mer ærgjerrig og ivrig på å vise hva hun kan, sier Nordlie og fortsetter:

– Hun har tidligere blitt kåret til verdens beste spiller. Det taklet hun veldig bra. EM ble skuffende og så kom denne konflikten, men da den la seg, er det ingen overraskelse for meg at hun greier å sette seg mål som gjør at hun løfter seg enda mer. Hun er flink til å bruke medgang og motgang som en trigger. Konflikten har nok vært tøff for henne, men jeg tror hun har lært seg å bruke alt som er av negative og positive ting til å tenke på hva hun kan gjøre for å ta et steg videre.

Dette er forskjellen fra landslaget

Nordlie har tidligere vært rådgiver for Hegerberg, men presiserer at han ikke har pratet med henne siden EM. Han tror imidlertid at det er en del som spør seg hvorfor 22-åringen presterer så ekstremt bra for Lyon, mens landslagskarrieren foreløpig er satt på vent.

Forklaringen til Nordlie, er slik:

– Det er to forskjellige scenarioer. Jeg skjønner at det er en utfordring for en spiller som skal hjem og ha en helt annen rolle i det norske laget enn den hun har i Lyon. I Lyon blir hun satt i en posisjon hvor hun får brukt sine beste egenskaper veldig ofte. Jeg syns det norske landslaget var dårlige til å utnytte ferdighetene til Ada og Caroline Graham Hansen under EM, sier Nordlie, som mener Hegerberg ville hatt bedre betingelser på landslaget nå – slik Martin Sjøgrens mannskap har fremstått i høst.

– Sånn som landslaget spiller under Sjøgren nå, med kantspillere som gir vesentlig flere innlegg, vil det passe Ada mye bedre enn sånn de spilte under EM med en smal diamant på midtbanen.

