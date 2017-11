MJØNDALEN (VG) Vamouti «Dio» Diomande (26) brakk kneskålen for to og et halvt år siden. Ett år senere skjedde det igjen. Nå drømmer han om å skyte Mjøndalen opp i Eliteserien igjen.

I 2014 sendte han Brann ned fra øverste nivå i norsk fotball for første gang siden 1986 med to scoringer i kvaliken. Han ble spådd en lysende karriere, men etter bare tre kamper med eliteseriespill for Mjøndalen smalt det for Vamouti «Dio» Diomande.

59 minutter var spilt av 1-1-oppgjøret mot Start da «Dio» ble liggende etter en duell. Kneskålen hadde brukket tvert av.

– Det sa plutselig «pang», og det første jeg tenkte på var om jeg noen gang kunne spille fotball igjen. Det var min første alvorlige skade, og hele situasjonen var veldig vanskelig for meg, sier «Dio» til VG i Mjøndalen-garderoben, to og et halvt år senere.

Han brukte opprykket som motivasjon til å kjempe seg tilbake. Et år senere var han nær comeback for førstelaget, men i en andrelagskamp mot Åssiden skjedde det igjen. «Dio» slo opp skrekkskaden like før han skulle byttes ut.

– Da det skjedde igjen var det eneste jeg tenkte på at jeg skulle komme meg tilbake. Jeg er sterk i hodet, og jeg klarte det, forteller han.

Etter nok et år med operasjon, krykker og opptrening fikk «Dio» endelig comebacket sitt for førstelaget 29. oktober mot Levanger. Han fikk seks minutter i kampen som endte 3-1, og ble byttet inn til stående applaus og enorm jubel.

– Hver gang jeg kommer innpå en fotballbane er det spesielt, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hvordan det var å komme innpå mot Levanger. Det var en fantastisk følelse, og det betydde enormt mye for meg. Det å se fansen klappe og juble for meg på den måten var veldig fint, sier «Dio».

– Jeg tror ikke en eneste øyekrok på stadion var tørr da han kom inn i den kampen, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Se hyllesten publikumsfavoritten «Dio» fikk da han gjorde comeback for Mjøndalen:

Vil gjøre det samme som i 2014

Diomande har brukt det siste året utenfor fotballbanen til å lære seg norsk. Han må leve resten av livet med to skruer i kneet, men kjenner ingen smerte. Han er i gang med full trening igjen for første gang på lenge.

– Jeg var redd før, men nå er jeg ikke redd for at det skal skje igjen, forteller han, og legger til at han for to uker siden hadde en kne mot kne-situasjon på trening, og det gikk helt fint.

Situasjonen Diomande kommer tilbake til i Mjøndalen er slik den var like før han ble skadet. Klubben endte på tredjeplass i OBOS-ligaen, og skal førstkommende lørdag spille den første av to playoff-kamper mot Ull/Kisa. Håpet om Eliteserie-spill i 2018 lever i beste velgående, og Dio vil ha en ønskereprise fra kampene mot Brann i 2014.

– Jeg husker de kampene godt, det var stort å få være med på. Det gjorde meg ekstra glad at jeg scoret i begge kampene. Det var et stort øyeblikk i Mjøndalens historie og det var stort for byen.

Se Mjøndalen og «Dio» sende Brann ned fra Tippeligaen i 2014 her:





– Min drøm er å score igjen i disse kampene og sende Mjøndalen opp igjen i Eliteserien. Jeg vil gjøre akkurat det samme igjen. Det hadde vært stort, sier Diomande, som håper på spilletid:

– Jeg bare venter på Vegard, jeg. Hvis han mener jeg er klar og ber meg komme inn, da er jeg klar. Jeg trener så godt jeg kan, også sitter jeg fint på benken og venter på beskjed. Da skal jeg være klar.

Her får han skrekkskaden:

Til Norge som 19-åring

«Dio» kom fra Elfenbenskysten til kalde Norge for første gang i november 2009. Han ønsket å oppfylle barndomsdrømmen om å bli profesjonell fotballspiller, og prøvespilte for Sandefjord. Det endte med Tippeliga-spill seks måneder i 2010 før han dro videre til Hønefoss.

Etter noen måneder i Hønefoss dro han tilbake til hjemlandet og var klubbløs i seks måneder.

– Perioden før jeg havnet i Mjøndalen var ganske vanskelig for meg. Jeg startet jo på toppnivå i Sandefjord, og etter det gikk det på en måte bare nedover før jeg kom til Mjøndalen. Perioden jeg var hjemme i i seks måneder var også veldig tøff, for jeg var uten klubb. Jeg hadde ikke noen å spille fotball med, sier Dio om de første årene i Norge.

5. august 2012 fikk han debuten for Mjøndalen mot nettopp kvalik-motstander Ull/Kisa, og han har vært i klubben siden.

– Jeg trives veldig godt i Norge og Mjøndalen, og akkurat nå kan jeg ikke se for meg å spille noe annet sted. Når det gjelder fremtiden tenker jeg først og fremst på at jeg skal komme tilbake og spille fast, sier Dio.

Se Dio vise frem hvordan kneet ser ut nå: