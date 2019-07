2018 vs. 2019: Dette er de enorme forskjellene

Tørken som rammet Norge i fjor fikk alvorlige konsekvenser: tomme brønner, økte strømpriser og skogbrannrekord.

Vi må være forberedt på hyppigere og mer alvorlige tørkesommere i Sør-Norge i fremtiden, skriver klimaforskere ved Meteorologisk institutt i rapporten «Tørkesommeren 2018».

– Fjoråret var helt ekstraordinært. Det er ingen som har sett maken de siste 150 årene, sier vakthavende meteorolog, Isak Slettebø, i StormGeo.

Slettebø forklarer at et sjeldent værfenomen forårsaket det varme været. Flere høytrykk fra sørvest avløste hverandre og førte til usedvanlig høy temperatur i flere måneder.

Dette skiller den rekordvarme 2018-sommeren fra kjølige 2019:

Brannsjef: – Bedre forberedt

Med over 2000 skogbranner ble brann- og redningsvesenet og Sivilforsvaret satt på tidenes prøve sommeren 2018. Totalt utførte brann- og redningsvesenet i Norge 96.980 oppdrag – en økning på 12 prosent fra året før.

Det toppet seg i juli med 774 branner. Telemark var fylket med flest skogbranner (215), fulgt av Akershus (195).

Øvre Romerikes brannvesen var blant mannskapene som ble hardest rammet i fjor sommer.

En brannmann mistet livet mens han jobbet med å bekjempe en skogbrann. Nå er brannvesenet i Romerike bedre forberedt, mener fungerende brannsjef Terje Foss.

– Det var et hardt trykk på mannskapet som vi ikke opplever i år. Farenivået er lavere i området vårt, og det er fremdeles vått i myrene og vann i bekkene. Men skulle det komme et væromslag, har vi bedre utstyr, beredskapsplaner og mer forberedt mannskap, sier Foss.

Merker du forskjellen? Send oss bilder av det som skiller din sommer 2019 fra sommeren 2018 til 2200

Sydenreiser: Rekordsalg

For reiseselskapene har fjorårets hetesommer bydd på problemer med årets sommersalg. For det kan virke som nordmenn har vært nølende til å punge ut for en tur til sørligere strøk med varmerekordene fra 2018 friskt i minne.

Men det ustabile været de siste ukene kan ha fått fart på salget.

Bare de to siste dagene har reisearrangøren Ving solgt over 80 prosent flere reiser enn på samme tid i fjor, skriver NTB.

– Det er tydelig at mange etternølere nå bestiller reiser for å være garantert litt sol og varme i sommerferien, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff, til NTB.

Også hos Apollo går salget bra.

– Salget har gått tregere i år, men det har tatt helt av nå i juni, sier presseansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera.

De siste fire ukene har reiseselskapet sett en total salgsøkning på over 50 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

VIDEO: Dette må du ikke gjøre på ferie

Ølsalget: Stuper

Blant dem som håper på varmere vær i juli, er ølprodusentene. Butikksalget til Bryggeriene Aass, Hansa Borg, Mack og Ringnes er 11,8 prosent lavere i uke 18–25 i år, enn i 2018.

Det drikkes mest øl, særlig lysere sorter som pils, når sommeren er varm og solrik, forteller Hege Ramseng, kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Været har en påvirkning på ølsalget. På varme sommere sitter folk mer ute, og drikker mer utepils, sier Ramseng.

Hansa Borg bryggerier merker på salgstallene at det ikke frister like mye med utepils denne sommeren. I uke 18–25 har de solgt 7,8 prosent mindre øl enn i samme periode i fjor.

– Ølsalget er såpass tydelig tilbake i mai og i juni at det har medført at hele året totalt sett går tilbake fra i fjor, sier Lars Giil, administrerende direktør, og fortsetter:

– I fjor var det fantastisk, men det har vært litt under forventningen i år. Vi har fulle lagre og håper at varmen kommer i juli.

Issalget: – Det er bare å se ut av vinduet

De lave sommertemperaturene har ført til dårligere iskremsalg i år enn i fjor, skriver NTB.

Ifølge Nationen melder Norgesgruppen at iskremsalget har falt nesten seks prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Coop Norge opplever også en nedgang i issalget. I juni hadde de en nedgang på fire prosent fra i fjor.

Økonomidirektør Geir Inge Hansen i Diplom-Is mener været er hovedgrunnen til at issalget går dårligere enn i fjor.

– Det er bare å se ut vinduet, det været gjør ikke at vi får så lyst på is. I fjor var det jo en ekstrem sommer og lysten på is var også større, sier Hansen til NTB.

Strømpriser: – Ekstrem forskjell

Mens sommeren 2018 ga strømsjokk med priser i overkant av 50 øre/kWh, lå mesteparten av landet på 30 øre/kWh i juni 2019.

– Strømprisene er ganske lave i sommer. Nå er det normalt med vann i vannmagasinene, sier Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

Tørkesommeren 2018 førte til underskudd, mens det i år har vært mye regn i mai og juni. Når sannsynligheten øker for at nedbør kan fylle magasinene helt før vinteren kommer og det fryser til igjen, vil vannkraftselskapene produsere mer strøm og senke prisene. Da blir det plass hvis det kommer mer regn, forteller Djupskås.

Hvis det derimot er tørt og varmt, sparer de på vannet og selger strømmen dyrere – som i 2018.

– Det er en ekstrem forskjell. I år er det kun 4 prosent mindre enn normalt med vann i vannmagasinene og med snø i fjellet, mens det var 30 prosent mindre enn normalt på denne tiden i fjor.

Landbruket: – Været er ustabilt

I 2018 slet bønder med svidde avlinger, jordbærkrise og fôrmangel som førte til slakt av både storfe og hester. I år er førsteslåtten god, forteller Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– I år har vi mer utfordringer med at været er ustabilt. Det er en dag som det tørker, og så regner det dagen etter, sier hun.

– Noen som skulle ha slått for tre uker siden slår nå. Man kjører i stykker jordet hvis du kjører når det er bløtt, så vi vil at det skal tørke noen dager.

For jordbærbøndene ser 2019 ut til å bli et normalt år. Mens det i fjor ble innhøsting omtrent samtidig for mange av landets jordbærdyrkere, er det mer spredt i år.

– Plukkingen er i gang over hele landet, bortsett fra i Nord-Norge. Eneste stedet i landet det har vært problemer er i Trøndelag, der det har det vært mye regn og en del råte noen steder. Ellers i landet meldes det om noen frostskader på grunn av det kjølige været, men ellers normale avlinger, sier Sigrid Mogan, fagkoordinator frukt og bær i Norsk Landbruksrådgiving.

Fornøyelsesparkene: – Normal trafikk

Billettsalget i Hunderfossen eventyrpark ved Lillehammer er tilbake til normalen etter varmebølgen i 2018.

– I fjor var det ekstra mye trøkk i starten på grunn av finværet. I år er det mer normal trafikk, som det bruker å være når sommeren ikke er ekstrem, sier konsernsjef Per Arne Slapø.

En annen som kan få mindre besøk i sommer, er apekatten Julius i Dyreparken i Kristiansand.

– Generelt økt interesse for Norgesferie har gjort at vi bookingmessig ligger godt an, men det er klart at det har vært en forsommer med kaldt vær, sier Anniken B. Schjøtt, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken.

– Vi håper det blir varmere. Fortsetter det sånn, kan det hende at gjester som ikke har planlagt å reise hit velger andre alternativer.

Klimaforsker: Ekstremvær i resten av verden

– Det er stor kontrast mellom fjorårets hetebølge og stengte fjelloverganger på grunn av snø i år, sier Marianne Tronstad Lund, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

I år ser vi årstidene og værsvingningene Norge er kjent for. Slik kommer vi til å ha det fremover, forteller klimaforskeren.