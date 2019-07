2012: Krekar blir fengslet på grunn av drapstrusler, blant annet mot Erna Solberg.

JANUAR 2015: Oslo politidistrikt bestemmer at han skal tvangsflyttes til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Krekar nekter, og vinner etter en runde i lagmannsretten.

FEBRUAR 2015: Krekar blir pågrepet etter et intervju med NRK hvor han sier at han vil sende gave dersom noen dreper en mann Krekar tidligere har truet. Han blir dømt for å oppfordre til straffbare handlinger.