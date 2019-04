Bli med til verdens pornohovedstad

I California er det registrert over 428 millioner nettsider som driver med porno. San Fernando-dalen bak Hollywood blir kalt pornoens hovedstad.

En av de aller største i industrien, med over elleve år bak seg, er amerikanske Ryan Driller (36).

VG møter han i et nabolag i Silver Lake i California. De siste ukene har han spilt inn nye porno-scener hver dag.

– Jeg er en kåt jævel, sier Driller.

Flere i bransjen som VG har snakket med nevner Ryan Driller (under) som en legende i pornomiljøet, en legende som har fått flere utmerkelser.

Under årets AVN Award, pornoens svar på Oscar, vant han sammen med flere andre prisen for beste gruppesex.

– Mange tar feil om hvordan pornobransjen er, sier Driller. Sjekk ut hva han mener i videoen under:

Kjedet seg i forrige jobb

Bunny Colby (26) jobbet for kort tid siden på et offentlig kontor i Oregon. Nå har hun byttet til pornobransjen.

– Jeg kjedet meg i min vanlige jobb. Pluss, dette er bedre betalt, sier hun.

Etter å ha drevet med «camming», videochat der man filmer seg selv naken for folk, bestemte hun seg for å flytte til L.A for å drive med porno.

– Jeg har aldri sett på porno selv, men jeg så en dokumentar om bransjen og tenkte at dette var noe for meg.

Siden desember i fjor har hun arbeidet aktivt med å spille inn pornofilmer i L.A.

– Hva sier venner og familien din?

– Jeg mener at den største gaven er å være ærlig. Derfor valgte jeg å fortelle det til vennene mine fra «High School» og mamma slik at det ikke skulle blir noen overraskelser. Ingen sa noe. Moren min er veldig åpen og sa at porno ikke er noe ulovlig. Så lenge jeg er lykkelig så er alt ok for henne, sier Colby (under).

Ikke vanskelig å være åpen

Della Dane (34) jobbet lenge som stripper og har en utdannelse som parterapeut. Nå har hun spilt inn porno i over ett år.

– Veien over til porno var kort for meg. Jeg har vært en del av sex-miljøet og drevet med BDSM. Porno ble derfor en annen måte for meg å praktisere friheten min på, sier hun.

Dane har hele veien vært åpen om jobben hun har med folkene rundt seg.

– Jeg har så mange venner i sex-miljøet at det ikke var noen vanskelig. Tre av søsknene mine vet om porno-jobben min. Det er litt komplisert med foreldrene mine, men jeg har mange folk rundt meg som aksepterer det.

– Noen av de tuller med at de skal se de nye filmene mine i felleskap, sier hun.

I videoen under kan du se hva Dane og Colby mener er den største misoppfatningen folk har med porno.

– Mer kontrollert enn før

Over 4,7 millioner videoer ble lastet opp på nettsiden PornHub i fjor, viser tall fra PornHub Insights. Bare å se videoene som ble lastet opp i fjor vil ta mer enn 115 år, og hver dag lastes det opp nye klipp.

– Regelverk for helse og sykdomssjekker er større enn da jeg startet. Alt er mer kontrollert, sier Driller og legger til:

– Vi tester oss hver 14. dag. Vi blir sjekket for sykdommer og narkotika.

– Er det noe du nekter å spille i?

– Helt klart. Jeg bestemmer selv hva jeg har lyst til å være med i. Noen ganger kan jeg kanskje få en dårlig følelse når jeg kommer til innspilling og da sier jeg ifra, sier Bunny Colby.