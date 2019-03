Nektes gyldig klima-fravær

– Det er bra at barn og ungdom står opp for klimasaken. Unge har forandret verden før, og kommer til å gjøre det igjen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Hovedregelen er at streik ikke gir unntak fra fraværsgrensen, selv om det er mange gode formål å streike for, sier han.

– At vi ikke får gyldig fravær for dette, svekker elevdemokratiet. Dette er altfor dårlig, sier Winther-Bay i Elevorganisasjonen.

Ugyldig i alle fylker

– Jeg har en forståelse av at alle fylkene har tatt samme beslutning om at det blir ugyldig fravær. Det handler om tolkning av loven, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring i Hordaland der det var skolestreik forrige uke.

Er man medlem av en politisk organisasjon, kan man i følge loven få gyldig politisk fravær for å delta i en aktivitet gjennom den politiske organisasjonen man er med i. Dette gjelder også for hele landet.

– Loven er så tydelig, at her er det ikke rom for skjønn, som mange kanskje vil at vi skal utøve. Det skulle det kanskje vært, sier Børre Krudtå, utdanningssjef i Troms.