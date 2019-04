Alle peker på at det viktigste er å snakke med noen om hvordan du har det med familie eller venner. Hvis du ikke føler at du kan snakke med noen om det i din omgangskrets kan du ta det opp med fastlegen din, en helsesykepleier eller en psykolog.

Psykiaterens råd

Dag Furuholmen (på bildet over) sier at mange opplever gode erfaringer med gruppeterapi. Da oppdager man ofte at andre i gruppa har tilsvarende utfordringer. Problemene blir da mer normalisert og det kan være lettere å akseptere det man føler på.

Torkels vei ut av angsten

Eikevik sier at veien mot å få det bedre med seg selv starter med å være fornøyd sånn som en er og akseptere alle sine sider: – Ikke stress så mye med hva andre tenker om deg. Alle har mangler , men det er viktig å akseptere at alt er den del av den du er og være glad i seg selv, sier han.

Helsebrors råd

Per Arthur Andersen (på bildet over) sier at man kan snakke om alt en synes er vanskelig med helsesykepleiere på helsestasjoner og oppfordrer til å ta i bruk hjelpen som finnes der. Når gutter kommer til helsestasjonen han driver i Oslo sier han at det er vanlig å ha skrevet en liste på forhånd med ting man vil ta opp.