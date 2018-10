Slik blir gigantøvelsen Trident Juncture

Striden starter med at Parti Nord posisjonerer seg, og setter ut grupper for å observere motstanderen i Berkåk, Kvikne, Alvdal, Tufsingdalen, Sømådalen, Ålvund og Sunndalsøra. Den norske brigaden på Parti Nord prøver å få kontroll over Parti Sørs posisjoner sørover mot Telneset, og Parti Sør gjør seg klare for å forsvare seg.