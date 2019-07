Det var i samme by, Khan Shaykhun, at Al-dyab omkom seks måneder senere, også da i et luftangrep, mens han var på jobb med Hvite hjelmer. Han ble 23 år gammel. – Anas var en ung mann, som var elsket av alle, som ikke hadde noen fiender, og som hadde som eneste mål å vise verden hva som egentlig skjer i Syria, sier Kutini. Bildet er tatt i Aleppo i fjor høst.