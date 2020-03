Kilder

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Den offisielle statistikken holder ikke alltid tritt med lokale medier i ulike land, derfor kan du se forskjeller i tallene.

VGs telling av hvor smitten kommer fra f.eks Italia, vil trolig være høyere enn det du selv kan telle deg frem til hvis du går gjennom alle tilfellene og kommunene vi har ute. Grunnen til det, er at FHI for eksempel kan si «av de 23 nye tilfellene 3. mars, har 20 vært i Italia». Vi vet hvilke kommuner disse 23 bor i, men vi vet ikke alltid hvilke smitteveier som tilhører hvilke kommuner.

Endringslogg

14. mars 2020 kl. 11:54

Utfordrende hyttekommuner: En smittet i Voss ble feilaktig lagt inn i statistikken nå i formiddag, i en kort stund. Personen er hjemhørende i Bergen og tilhører derfor Bergen-statistikken. Smittede registreres i den kommunen de er hjemhørende, derfor skal det ikke være noe tilfelle på Voss. Det er uklart om denne personen inngår i statistikken som allerede er publisert for Bergen, men hvis ikke vil den bli med i senere oppdateringer. Så vi avventer. Det meldes om veldig mange slike tilfeller med hyttefolk eller folk som meldes som smittet av en kommune fordi de er ansatt der, selv om de egentlig tilhører statistikken til en annen kommune. Ansatte i en kommune føres i sin hjemkommune.

14. mars 2020 kl. 10:12

Fjerner Randaberg-smittet Stavanger Aftenblad har tidligere meldt om totalt 7 smittede i Randaberg kommune. Nå er tallet 6 og vi fjerner følgelig én fra VGs oversikt. Ogås kommunen presiserer at riktig tall er 6 smittede.

14. mars 2020 kl. 09:32

Fjerner Trondheim-smittet Trondheim har gått ut med en presisering av antall smittede i sin kommune, som medfører at en Trondheim-smittet må fjernes fra VGs oversikt. Per nå er det 31 registrert smittede totalt.

13. mars 2020 kl. 15:36

Fjerner Hå-smittetStavanger Aftenblad har meldt om tre smittede i Hå kommune. Nå er antallet redusert til to og vi sletter følgelig også en person fra Hå. Kommunen har presisert på sine hjemmesider at totalen per 12. mars var to, ikke tre.

13. mars 2020 kl. 15:36

Fjerner Stjørdal-smittet:Fått opplyst at personen som er registrert i Stjørdal ikke er hjemhørende i kommunen, bare ansatt, og dermed er registrert som smittet i en annen kommune. Derfor fjernes 1 smittet for Stjørdal.

13. mars 2020 kl. 11:35

Fargeintervallene på smittetallene for Norge har blitt justert. Dette påvirker fylkes- og kommunetabellene øverst, samt norgeskartet.

11. mars 2020 kl. 16:14

Fjernet tilfelle i Møre og Romsdal: VG skrev under FHIs pressekonferanse i går inn ett blankt tilfelle for Møre og Romsdal. Fordi FHI sa det var totalt 5 tilfeller i Møre og Romsdal, men vi - ved å overvåke lokalaviser og kommunenes nettsider - bare fant fire tilfeller. Noen ganger tar det tid før en kommune melder om et tilfelle, men denne ble stående blank lenge. Nå har Sunnmørsposten funnet ut at FHI har gjort en tallmessig feil - og at det faktisk bare er fire smittede i Møre og Romsdal. Denne mystiske femte personen fra en ukjent kommune finnes altså ikke likevel. Og er følgende tatt ut av VGs oversikt.

9. mars 2020 kl. 20:46

Vi har så langt loggført hvor ulike personer har fått smitten fra (om det er Italia, Østerrike, om de har blitt smittet i Norge osv.) fra de ulike kommuneoverlegene og kjørt det opp mot FHIs daglige oppdateringer for å regne ut totalen for hele Norge. Det er ikke alle vi har klart å fylle ut ved hjelp av kommunene, så da har vi krysskjørt det mot FHI-tall fra deres daglige oppdateringer.

9. mars 2020 kl. 19:25

Basert på FHIs pressekonferanse lørdag la VG inn at to av de smittede har vært på reise i Israel og Sveits. Israel er feil og er derfor tatt bort. Personen registrert som Sveits har vært i Italia og er derfor nå endret til Italia.

9. mars 2020 kl. 17:34

En person fra Nord-Fron som hadde testet positivt for coronaviruset, har nå testet negativt. Dermed er antallet smittede fra Nord-Fron redusert med én. Fra helgens FHI-pressekonferanser var det ett tilfelle i Rogaland og ett tilfelle i Vestfold og Telemark vi ikke hadde oversikt over. Altså to tilfeller hvor kommunene selv ikke har gått ut med smitte og vi derfor ikke har kunnet fylle inn kommunenavn. Vi har, av praktiske årsaker, fylt inn disse to blanke linjene med tilfeller vi kjenner innenfor samme fylke. I stedet for at de kommer i tillegg. Dermed er antallet i Rogaland og Vestfold og Telemark redusert med 1 hver.

9. mars 2020 kl.13:24

En person ble registrert smittet i Lillestrøm kommune i VGs oversikt, men vedkommende jobber bare der og er bosatt i Lørenskog kommune. Dermed er Lillestrøm tatt ut av oversikten.

9. mars 2020 kl. 15:59

Det opprinnelige fylkeskartet øverst er erstattet med kommunekart.

6. mars 2020 kl. 17:51

Stavanger kommune har forvekslet noen prøver og flere har fått feil testresultat. Det medfører at det er én mindre smittet i Stavanger enn først meldt. Den første smittede i Stavanger er derfor fjernet fra oversikten og de har per nå totalt fem smittede.

6. mars 2020 kl. 16:17

Lagt til filtrering på fylke på utlistingen av alle tilfeller i Norge. I tillegg ble det lagt til informasjon vi har om kjønn.

6. mars 2020 kl. 00:34

Etter forvirring i kommentarfeltet, ble det lagt til presisering til tabellen som viser forholdet mellom antallet døde og smittede: Antall smittede telles kumulativt. Dette tallet inkluderer dermed også døde og friskmeldte (tilfeller med et utfall). Dette gjelder for øvrig alle steder hvor tall for antall smittede benyttes.

5.mars 2020 kl. 23:30

Har kjørt ut nytt element som viser smitteveiene fordelt på opprinnelsesland - og i de tilfellene det er mulig - fordelt på fylke. Vi har gjort noen grep for å tydeliggjøre at vi kan spore smitteveien til alle tilfellene i Norge totalt, samtidig som vi ikke alltid vet hvilken smittevei som hører hjemme i hvilket fylke og hvilken kommune. Forskjellen er tydeliggjort i tekst og smittevei-grafen er justert. Noen timer på kvelden knyttet grafen smittekilde opp mot flere fylker enn den egentlig skulle, før det ble ordnet. Har også justert på grafen for utvikling i Norge (kumulativt), så tilfellene for fjerde og femte mars fordeler seg riktig etter de nye tallene fra FHI i kveld.

5. mars 2020 kl. 15:00

Det ble gjort endringer i rekkefølgen på de smittede i Norge. Grunnen er at FHI kom med ny info om hvilke tilfeller som var inkludert i deres totaltall på 56 smittede i går ettermiddag. Vi hadde ført inn fortløpende fra ulike kommuner og hadde en litt annen rekkefølge. Vi endret rekkefølgen til den FHI har. Tallene er det samme, bare rekkefølgen er endret.

5. mars 2020 kl. 09:28

Kartene er endret. Tidligere var disse fargelagt i forhold til antall smittede (absoluttverdi). Nå representerer fargene forholdstallet mellom antallet smittede og antall innbyggere.