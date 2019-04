Vergen kastet alt Arild eide

SAVNER TINGENE SINE: Arild Holeengen (79) sier han aldri ville godkjent at alle eiendelene hans ble kastet. - Jeg var veldig glad i bøkene mine, sier han. Foto: Andrea Gjestvang

En underverge var den som fikk hovedansvaret for å klargjøre leiligheten for salg. I en redegjørelse Thomas Simarud har sendt til Fylkesmannen, referer han til et “bekreftet telefonnotat” fra denne assistenten:

«2-3 plastposer med bilder og figurer ble tatt med til omsorgsbolig etter vergehavers ønske. Jeg var med til leiligheten 6-7 ganger i flytteprosess til omsorgsbolig og hver eneste gang avslo han forespørsel om å ha med seg eiendeler og innbo. Han ønsket at det skulle kjøpes nytt og at det gamle skulle kastes da han ventet på erstatning etter ulykken. Vergehavers venninne avslo også tilbud om inventar. Alt i leiligheten var gammelt og slitt og hadde ingen verdi».

Eli Løvli, som har vært forlovet med Holeengen i åtte år, forteller en annen historie.

- Jeg var i leiligheten med Arild og vergeassistenten før tingene ble fjernet. Da tok jeg vare på tre bøker. Jeg fikk også en stol, men den kom fra omsorgsleiligheten på Belset. Stolen var for stor for den lille leiligheten hans der.

Løvli sier at vergeassistenten la ting i kasser, mens de var i leiligheten. Dette var ting Arild skulle ha med seg til Belset, sier hun.

- Han tok med seg noen modellfly han hadde laget i ungdomsårene, og noen bilder, til omsorgsboligen.

- Arild var overbevist om at tingene hans ville bli tatt vare på mens han bodde i omsorgsboligen, at det skulle lagres. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, men hva skulle vi si? Det var andre som hadde makten der, sier hun.

Eli sier at de to ikke skjønte hva som foregikk.

- Jeg husker vi snakket om hvem som hadde bestemt at leiligheten skulle selges. “Hva er det som skjer”, spurte vi oss.

GODE VENNER: Hver eneste dag gikk Arild Holeengen (79) tur med hunden til forloveden Eli Løvli, Yorkshire terrieren Nora. Her leker de sammen i leiligheten til Løvli. Foto: Privat

79-åringen har ofte tenkt på å melde saken til politiet.Han mener i motsetning til vergen at han har mistet store verdier.

- Jeg lå ofte og tenkte på alt som var borte etter at jeg hadde lagt meg om kveldene. Det som skjedde var helt vanvittig, sier han.

Holeengens nåværende verge, Anne Kari Vindenes, mener Thomas Simarud gikk langt utover sine fullmakter, og at han opptrådte uaktsomt da Holeengens innbo og løsøre ble kastet.

- Arild Holeengen er sterkt preget av dette fordi familiebilder, attester og andre minnegjenstander ikke lar seg erstatte, skriver Vindenes i et brev til Fylkesmannen.

Hun har ikke ønsket å la seg intervjue av VG.

Eli Løvli sier at hun ble sjokkert da hun skjønte at vergen hadde kastet alt Arild eide.

- Jeg husker godt da jeg kom opp i den tomme leiligheten. Det var ikke noe der. Arild har alltid vært en samler. Det var et hardt slag for ham at alt han hadde tatt vare på gjennom et langt liv, var borte.

Løvli sier at hun tror Arild på dette tidspunktet ikke helt forstod hva som foregikk.

- Jeg tror ikke han skjønte at det var avgjort at leiligheten skulle selges. Først da vi så den annonsert for salg på Finn, gikk det opp for oss hva som var i ferd med å skje. Da fikk jeg stoppet prosessen, sier Eli.

- Bærum kommune opplyser til oss at du skal ha uttalt på et møte på Lønnås at dere hadde bestemt dere for å selge leilighetene deres og kjøpe leilighet sammen. Er det riktig?

- Jeg hadde foreslått for Arild at vi skulle flytte sammen i en større leilighet, men det ville ikke Arild. Han ville bo der han bodde, i sin egen leilighet. I dag bor vi hver for oss, selv om vi er forlovet.

VG har vært i kontakt med flere familiemedlemmer og venner av Arild Holeengen. De mener det er helt usannsynlig at han skal ha ønsket at alt han eide ble kastet.

Per Hylland (69) er nevøen til Arild Holeengen, og de to har vært gode venner i mange år. De har fisket og gått lange turer sommer som vinter, og kjenner hverandre godt. Heller ikke Hylland kan tro at Holeengen hadde gitt klarsignal til at alt han eide skulle kastes.

- Det er vanskelig å forstå. Jeg synes det som har skjedd er veldig ille, sier Hylland.

FISKELYKKE: Arild Holeengen (79) har alltid vært glad i å fiske. Disse bildene er fra turer han og nevøen Per Hylland (69) var på i årene fra 2009 til 2013. Foto: Privat

En sykepleier på Belset som hadde god kjennskap til Holeengen og hans sak, har opplyst til Fylkesmannen at hennes oppfatning er at Holeengen ikke kjente til at innbo ble kastet eller at leiligheten skulle selges.

I september 2017, et år etter ulykken, skrev Holeengen et brev til Fylkesmannen, og ba om hjelp til å få opphevet vergemålet:

«Jeg handler alt jeg trenger, helt alene. Og jeg går til og fra kjøpesenteret, uten hjelpemidler. Jeg mener at jeg ikke lenger trenger verge. Og jeg håper dere kan bistå meg, slik at jeg kommer ut av dette».

I november samme år fikk han avslag. Han sendte et nytt brev, der han ba om å få bytte verge.

! Loven slår fast at det skal være frivillig å få en verge. Etter VGs avsløringer om Tolga-brødrene i 2018, bestemte justisminister Tor Mikkel Wara at det skal sendes brev til 18.000 personer som i dag har verge, for å forsikre seg om at vergemålene er frivillig.

Den nye vergen reagerer da hun får høre hva som har skjedd med Holeengens eiendeler.

«Undertegnede har sjekket om verge hadde vedtak for avhending av løsøre, noe som ser ut til ikke være tilfelle. Undertegnede har forsøkt å kontakte Simarud for å finne ut hva han har gjort med alle eiendelene, og han opplyser at alt er kastet», står det i klagen som går fra Anne Kari Vindenes til Fylkesmannen 14. september i fjor.

Vindenes ble ny verge for Arild Holeengen i februar 2018. Hun mener Simarud burde utvist ekstra varsomhet på bakgrunn av Holeengens helsetilstand.

- Det er min mening at en verge bør være forsiktig med å kaste ting - spesielt i en situasjon hvor man vet at vergehaver har dårlig hukommelse/hodeskade, skriver hun.

Hun reagerer også på kostnadene for rydding og tømming av leiligheten. Fra april til og med juli, belastes Arild Holeengens konto for 80.255 kroner til tre underverger som ble engasjert av Thomas Simarud.

Den største overføringen er på 26.000 kroner, og er ført som sosiale tjenester. Ifølge Simarud gjelder dette besøk før flytting, innkjøp og montering av møbler, henting av ting på hjelpemiddelsentralen, oppsyn med leilighet og diverse.

I tillegg belastes han 14.250 kroner for tømming og vasking av leiligheten i Belsetveien 82. Meglerfirmaet som fikk oppdraget med å selge leiligheten fakturerte 23.803 kroner.

! FYLKESMANNEN: «Det er ikke grunnlag for å konkludere med at utgiftene Holeengen har betalt tilknyttet flytting og øvrige tjenester som er ytet til ham er for høye, men vi kan heller ikke fastslå at de betalte kostnader er riktige og rimelige gitt den dokumentasjonen som foreligger»

Thomas Simarud har to ganger avslått VGs forespørsler om intervju. Han sier han ikke vil snakke om saken, verken på telefon eller i møte med VGs journalister. VG har sendt Simarud en rekke spørsmål på e-post, som ikke er blitt besvart.

- Jeg har ingen kommentarer til dette, og henviser til Fylkesmannen, skriver Simarud til VG.

Simarud har overfor Fylkesmannen hevdet at Holeengen ga klart uttrykk for at innboet skulle kastes. Han skriver:

«Jeg hadde gjentatte samtaler med vergehaver om hva vergehaver ønsket å gjøre med innbo og løsøre før salg. Vergehaver ble gitt mulighet til å instruere hva som skulle gjøres med innbo og løsøre, men ønsket at alt dette skulle kastes.»

“Vergehaver var selv med rundt for å handle nytt innbo til omsorgsleilighet”, skriver han.

Simarud skriver videre at testamentet som ble funnet i Holeengens bolig ikke ga noen føringer for eiendeler.

«Jeg gikk personlig nøye gjennom hele leiligheten og det var ingen ting som oppfylte krav til søknad om avhending av løsøre grunnet større verdi, usedvanlig karakter, av spesiell interesse eller andre søknadspliktige kriterier. Innbo og løsøre var gammelt og nærmest verdiløst».

Thomas Simarud sendte i fjor høst en klage på Holeengens nåværende verge Anne Kari Vindenes til Fylkesmannen, etter at han selv hadde blitt klaget inn av Vindenes inn for måten vergeoppdraget for Holeengen var blitt utført på.

Rettssal K12, 20. november 2018: Arild Holeengen står i vitneboksen. Han forteller hvordan livet har forandret seg etter ulykken.