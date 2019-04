Vi er avhengig av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det kalles flokkimmunitet, og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

Antall røde «vaksinasjonsgrupper» er halvert siden 2016, viser de nye tallene fra Folkehelseinstituttet. Grunnen til at tallene på antall vaksinerte er bedre nå, skyldes flere faktorer. Blant annet har FHI ringt og sjekket med kommuner som har lav dekningsgrad, som kanskje har rapportert feil.

– Vi mener at tallene i realitet er høyere. Det er fremdeles tekniske problemer som drar prosenten ned, sier Evy Dvergsdal, seniorrådgiver ved Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Hvor fort en sykdom sprer seg, dersom flokkimmuniteten synker, varierer fra sykdom til sykdom.

For eksempel spres meslinger og kikhoste raskere enn polio og kusma.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har regnet ut «smittetallet» for hver enkelt sykdom. Tallet viser hvor stor andel av en befolkning som må være vaksinert, for at en sykdom ikke skal spre seg.

I denne oversikten har vi delt smittefaren i tre farger – gult, grønt og rødt – basert på WHOs tall.

Fargene betyr:

Grønt – Tilstrekkelig antall mennesker er vaksinert. Flokkimmuniteten er oppnådd.

Gult – Potensiell faresone - ønsket vaksinedekning er ikke oppnådd, men det er heller ikke stor fare for spredning.

Rødt – Et for lavt antall mennesker er vaksinert.

Du kan sjekke din kommune her: