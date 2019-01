Politiet skal senere fortelle at de vet at den skjulte tilnærmingen kan føre til at spor blir kalde, forringet eller borte. Samtidig utelukker de heller ikke at de går for langt i måten de nå jobber på: At tiltakene med å dekke over at de er politi ikke er gode nok for å skjule at en etterforskning pågår.

I en tidlig fase av etterforskningen henter politiet inn store mengder overvåkningsmateriale i jakten på svar. Eieren av en bensinstasjonen 600 meter unna skal senere fortelle at han hadde politiet på besøk i ukevis. Også Lørenskog kommune og andre bedrifter leverer ut materiale til etterforskerne.

Samtidig går sekunder over til minutter, over til dager og uker. Adventstiden nærmer seg. Anne-Elisabeth Hagen er fremdeles borte – og det har ikke kommet et eneste livstegn.