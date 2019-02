Svindlerens ofre

Cecilie Schrøder Fjellhøy (31)

Fra: Norge

Når: Januar 2018 – mai 2018

Beløp: Ca. to millioner kroner

Status: Henlagt i Norge 6. august 2018 - under etterforskning i London

Fjellhøys første møte med Leviev var på Four Seasons i London 14. januar 2018. Hun ble samme dag introdusert for hele hans «team», bestående av blant annet en angivelig livvakt og forretningspartner. Gjennom å presentere trusler mot seg selv og behovet for å skjule digitale spor, overbeviste han Fjellhøy om at det for deres felles fremtids skyld var viktig at han brukte hennes kredittkort og ikke sitt eget. Han skulle gjøre opp for seg og Fjellhøy hadde sett hvordan han hadde råd til føre sin livsstandard før han trengte hennes hjelp. Mot slutten ble han mer og mer truende, ifølge Fjellhøy.