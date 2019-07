Strever med luken

Astronautene er for oppspilte til å sove. Armstrong anbefaler at de fremskynder utstigningen til månens overflate. Houston godkjenner forslaget.

I det astronautene skal ta seg ut av «Eagle», oppdager de at de ikke har fått all luften ut av landingsfartøyet. De åpner ventilen, ser oksygenmåleren vise null, men klarer ikke åpne luken. Fremdeles er trykket for høyt på innsiden.

Til sist klarer Aldrin å få løsnet en flik av et hjørne, slik at resten av kabinatmosfæren strømmer ut i vakuumet på månen.

Armstrong manøvrerer mot utgangen.

I det han snur seg iført den omfangsrike og klumpete romdrakten, knekker ryggpakningen en spak som skal sette motoren i startposisjon når de skal ta av.

Når de forbereder avgang 21 timer senere, bruker Armstrong en kulepenn til å vippe den brukne spaken på plass.

Der og da oppdager de ikke uhellet. Armstrong åler seg ut av den trange luken med beina først. Sakte går han ned til det nederste av de ni trinnene på stigen.

Han aktiviserer et tv-kamera på utsiden av «Eagle», slik at 600 millioner tv-seere får med seg det historiske øyeblikket i svart-hvitt.

Først avduker Armstrong en plakett på stigen. Mellom tegninger av jordens halvkuler og signaturene til president Nixon og astronautene står det:

«Her satte menn fra planeten Jorden først sine ben på månen i juli 1969. Vi kom i fred på vegne av hele menneskeheten.»

109 timer, 24 minutter

Han forteller tv-seerne at overflatestøvet var svært finkornet, nesten som pulver, før han planter føttene på bakken kl. 02:56 og uttaler de udødelige ordene:

«That’s one small step for man, one giant leap for mankind».

Et lite steg for et menneske, et gigantisk sprang for menneskeheten.

Etter to og en halv times månevandring går astronautenes tilmålte tid mot slutten. Armstrong og Aldrin er tilbake i «Eagle». De avlegger rapporter og får beskjed om å sove.