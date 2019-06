Fredrik Solvang

Fredrik Solvang hadde bare noen få år, da han var veldig ung, at han syntes det var ubehagelig at han var homofil.



– Jeg tror alle homofile og lesbiske har vært livredde for å være annerledes. Med Pride får du det rett i fleisen. Forhåpentligvis forstår du etter hvert at alle er annerledes, sier programlederen i Dagsnytt 18 og Debatten på NRK.