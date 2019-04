Det vi vet om brannen i Notre-Dame

Notre-Dame, som er en av verdens mest berømte severdigheter, trekker rundt 13 millioner mennesker årlig. Det vil si dobbelt så mange besøkende som Eiffeltårnet.

Det er ikke kjent hvor mange som befinner seg inne i katedralen da evakueringen starter mandag.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Frankrikes president Emmanuel Macron lover at Notre-Dame skal gjenoppbygges, og vil be om internasjonal hjelp for å få det gjort.