6 En person pågripes

Videoen under viser en mann som blir pågrepet av politiet, kort tid etter angrepet. Det er ikke bekreftet om videoen viser Brenton Tarrant, men politiet har bekreftet at en 28 år gammel mann er blant de som er pågrepet for angrepene. Det samme er to andre personer. Det ble funnet to eksplosiver under bilen til personen som ble pågrepet.