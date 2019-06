I den statlige Tolga-granskningen fremkommer det at kommunen innhentet legeattester for brødrene i 2010. Kjetil Brodal var på denne tiden virksomhetslederen for helse i Tolga kommune.Nå forteller Brodal til VG at det var han som ba om å få fremskaffet legeerklæringer for to av brødrene, fordi han antok at de kunne registreres som psykisk utviklingshemmede i tilskuddsordningen.

– Hva ba du legekontoret om da du kontaktet dem om Lars Peder og Arvid Holøyen?

– Vi ba om at dersom de hadde en diagnose som gjorde at de kom inn under samlebegrepet psykisk utviklingshemmede, å få en erklæring på dette fra legen, sier Brodal.

– Hvorfor ba dere om diagnose på spesifikke, navngitte personer?

– De to mottok typer tjenester fra kommunen som kunne tilsi at de kunne falle inn under denne kategorien. Og vi antok at disse brukerne kunne komme inn under den kategorien, sier Brodal – og forteller at dette ble diskutert i administrasjonen, og med andre personer i pleie- og omsorgssektoren i Tolga kommune.

LEGEERKLÆRINGENE KOM IKKE fra Skjeldal – men fra en annen lege i kommunen, Odd Arild Stenslie, ifølge den statlige Tolga-granskningen. I erklæringen beskriver Stenslie en annen diagnose enn psykisk utviklingshemming. Tittelen på erklæringen var: Ad. Registrering kommunale pasienter med Psykomotoriske retardasjon.

Likevel er det disse legeerklæringene som kommunen la til grunn da to av brødrene i 2010 ble en del av kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede. Tolga-granskerne mener det er sannsynlig at kommunen misforstod legeerklæringene.