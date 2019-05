Arven etter IS

Den norsk-pakistanske kvinnen (28) dro til Syria i 2012 for å gifte seg med den profilerte IS-krigeren Bastian Vasquez, som er antatt drept i Syria. Etter at Vasquez døde, ble hun gift med en egyptisk IS-kriger, som også er antatt drept. Hun har to barn: En gutt på fire, som Vasquez er faren til, og som lider av en alvorlig lungesykdom, og en jente på to, som er egypterens datter. Kvinnen har forklart at hun etter kort tid i Syria angret seg og forsøkte å forlate landet, men ble nektet av Vasquez og av andre menn i IS. Hun hevder at hun aldri har støttet IS, og at hun ikke gjorde annet enn å passe barn og hjem. Hun unnslapp fra den siste IS-holdte byen Baghouz, etter at hennes far betalte 2500 dollar i løsepenger.



Sitter nå i Al-Hol leiren i Syria. Kvinnen har bedt Utenriksdepartementet om hjelp, i et brev sendt fra hennes norske advokat. Besteforeldrene i Norge har gått sammen for å forsøke å overtale norske myndigheter til å gi konsulær bistand, slik at barna hennes kan få reisedokumenter. Hun har fortsatt sitt norske pass.



Dersom hun returnerer til Norge blir hun trolig pågrepet og avhørt av PST, men det er uklart om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot henne, ettersom hun dro til Syria før IS ble dannet. Hun nekter for å ha sverget troskap til IS, men PST vil etterforske om hun var med på å radikalisere og rekruttere andre kvinner. Hennes advokat har sagt til VG at kvinnen vil samarbeide med politiet i Norge, dersom hun klarer å returnere.