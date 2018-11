Fratatt styring over eget liv – uten å bli hørt

Han understreker at en samtale kun kan unnlates dersom det vurderes som formålsløst, for eksempel basert på sykehjemmets uttalelser om en sterkt dement pasient.

– Du kan ikke si at en person ikke har samtykkekompetanse uten å forsikre deg om at det stemmer. Du skal ikke sette noen under vergemål uten å undersøke hva som er deres vilje.

– Fylkesmannen skal ikke kunne sette noen under vergemål mot deres vilje. Det er så alvorlig og inngripende at det skal ikke skje, sier han.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at han frykter at det er flere som kan ha opplevd det samme som brødrene Holøyen på Tolga.

Et vergemål skal være frivillig. Men dersom en lege mener du ikke forstår hva et vergemål innebærer, har det vært slik at du likevel kan få vergemål mot din vilje.

Hvis du selv eller noen rundt deg mener at du ikke kan ivareta dine egne interesser, kan du få et vergemål og få hjelp av en verge.

Etablert til tross for protester

Men i flere år har både Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene tolket loven slik at også de som motsetter seg det, kan settes under vergemål – dersom de ikke forstår hva et vergemål er.

«Har vi saker i Nordland der vergemål har blitt opprettet uten at den det gjelder har blitt hørt eller etablert på tross av protester. Det kan være.», skrev underdirektør ved Fylkesmannen i Nordland, Trond Gården, i en kronikk etter Tolga-saken.

Gården viste til at fylkesmennene overtok mange tusen saker da vergesakene ble overført fra kommunene for fem år siden. I disse sakene ble personer som ifølge legeerklæringen manglet samtykkekompetanse, sannsynligvis ikke spurt, skrev han.

«På samme måte er det sannsynlig at vi, etter 2013, har fattet vedtak om vergemål uten å snakke med personen, fordi legeerklæringen bekreftet at vedkommende ikke forsto hva samtykke til vergemål innebærer. Dette har typisk vært demente personer, alvorlig psykisk syke, moderat og dypt utviklingshemmede og andre med alvorlige kognitive svikt.»

Krever gransking

Lederen i Norsk Forbund for utviklingshemmede mener det er behov for å gjennomgå alle vergemål der de det gjelder ikke er bedt om samtykke.

– Det er ikke mulig å vite hvor mange som har et frivillig vergemål når man ikke har spurt den det gjelder, sier Jens Petter Gitlesen.

PROVOSERT: Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede. Foto: Trond Solberg/VG

– Nå sier man at loven er brukt feil de siste fem årene. Da må man ta seg råd til å undersøke hvor mange som har fått opprettet et vergemål mot sin vilje.

– Det er en stor jobb?

– Ja, men hadde det vært snakk om andre grupper i samfunnet som er utsatt for menneskerettsbrudd i dette omfanget så hadde man vært i gang med en stor gransking av disse sakene for lengst, sier Gitlesen.

Reagerer

Jusprofessor Kjetil M. Larsen mener VGs funn tyder på at terskelen for å erklære at folk ikke forstår, har vært for lav.

– Utgangspunktet i loven er at man så langt som mulig skal oppnevne vergemål der personen samtykker, altså at det skal være frivillig. Et vergemål kan være frivillig selv om personen ikke samtykker, men når samtykke ikke foreligger i nær halvparten av sakene, og i noen fylker over halvparten, har jeg vanskelig for å se at det skjer i samsvar med lovens hovedregel.

JUSPROFESSOR: Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. Foto: Paul S. Hansen

Jusprofessor Karl Harald Søvig er overrasket over at fylkesmennene kun har snakket med et fåtall i år. Myndighetene vet ikke hvordan tallene er for tidligere år.

– Man er nødt til å snakke med folk for å finne ut om de er samtykkekompetent eller ikke. Noen ganger vil det være så opplagt at det ikke går, for eksempel hvis man i praksis er bevisstløs og ligger i koma på sykehus. Men i de fleste tilfeller er man helt avhengig av å snakke med folk for å finne ut av det, sier Søvig.

FAGORGAN: Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å følge opp fylkesmennenes arbeid med vergemålssaker. Fra venstre fagdirektør Anne Live Jensvoll og avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad. Foto: Hanna Kristin Hjardar/VG

Statens sivilrettsforvaltning sier de ikke vet hvilken tilstand eller sykdom de det gjelder, har. Men avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad sier det kan være flere årsaker til at samtaler ikke gjennomføres.

– Det er viktig at de blir tilbudt en samtale. Så er det en annen sak om Fylkesmannen får til å gjennomføre en samtale. Det kan være man ikke får tak i en person, eller at personen nekter å snakke med vergemålsmyndighetene.

Mogenstad vil ikke kommentere hvorvidt andelen som ikke bes om samtykke, er for høy. Hun viser til at gjøres konkrete vurderinger av hver enkelt sak.

– Helt vanvittig

Magnus Holøyen fikk vergemål vinteren 2017. Her ble det hevdet at han var psykisk utviklingshemmet. VG har funnet hans vergemål i datamaterialet fra Statens sivilrettsforvaltning. Her har Fylkesmannen i Hedmark registrert at samtale ikke er vurdert.

I halvannet år kjempet Magnus for å bli kvitt et vergemål han aldri har ønsket.

«Det tar over hele livet ditt og det har vært vanskelig å tenke på noe annet i disse årene» Magnus Holøyen

Han reagerer kraftig på tallene VG presenterer.

– Jeg skjønner at noen kan trenge verge hvis de er veldig syke. Men hvis flere tusen andre har fått vergemål uten å ha blitt spurt, så er det helt vanvittig. Da er det sikkert flere som har opplevd det samme som oss, sier han.

I år ble kommunelegen som skrev erklæringen for de tre brødrene på Tolga felt for brudd på helsepersonelloven. En ny test viser at Magnus ikke har psykisk utviklingshemming. Vergemålet ble opphevet i oktober.

Store forskjeller

Frem til i år har det manglet nasjonale retningslinjer på hvordan fylkesmennene skal vurdere om en person har evnen til å samtykke.

Tallene VG har fått tilgang til, indikerer store forskjeller i registreringen: