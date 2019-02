Tre brødre på Tolga

De tre brødrene fikk aldri vite at Tolga kommune startet et arbeid for å registrere flere personer som psykisk utviklingshemmet.

I år tilsvarer denne kompensasjonen 656.000 kroner per person.

Personene som registreres må ha diagnosen psykisk utviklingshemming eller en bekreftelse fra en lege eller psykolog på at tilstanden deres tilsvarer psykisk utviklingshemming. I tillegg må de få kommunale tjenester.

Hvert år rapporterer kommunene inn antall innbyggere over 16 år med psykisk utviklingshemming.

– Jeg tror det faktisk i mange år var gjort en underrapportering, fordi man ikke hadde fått bekreftet den diagnosen som må til for å få de midlene som en kommune da får. Jeg tror ikke det var noe som plutselig dukket opp.

Slik var regnestykket for Tjenesten for funksjonshemmede (TFF):

Det var dette den tidligere rådmannen viste til i budsjettforslaget for 2014. Selv om det ville koste å gi flere personer tjenester, ville kommunene fortsatt få et overskudd på halvannen million kroner.

Se forklaringen her:

Kommunenes årlige registrering av psykisk utviklingshemmede innbyggere er en del av beregningen når staten skal fordele penger mellom norske kommuner. For å bli registrert må du ha en diagnose og motta en kommunal tjeneste. Én person kan utgjøre en forskjell på over en halv million kroner.

Rapporten påpekte at flere burde fått bistand tidligere. Disse var ikke blitt kartlagt og hadde ikke fått en diagnose i tråd med loven. Dette kan ha kostet kommunen millioner, innrømmet rådmann Stein Halvorsen i lokalavisen.

«Milliontap for Tolga», skrev Arbeidets Rett i desember 2013. Lokalavisen omtalte en revisjonsrapport som konkluderte med at Tolga kommune ikke hadde vært flinke nok til å følge opp personer som befant seg i «grenseområdet» for psykisk utviklingshemming.

Det er ingen tegn i Magnus’ journal på at bekymringen ble fulgt opp.

PP-tjenesten, som hjelper barn og unge som trenger spesialundervisning, påpeker dette i 2013. De skriver at de ikke skjønner hvorfor diagnosen er endret. PPT anbefaler at diagnosen avklares nærmere. De skriver også at de har gitt muntlig beskjed om det til NAV-kontoret på Tolga i juni samme år.

Magnus Holøyen (25) fikk diagnosen ADHD i tenårene. I en utredning fra BUP i 2006 står det at det ikke er riktig å sette diagnosen psykisk utviklingshemming. Tre år senere står den likevel i en avsluttende rapport.

Dokumentene viser at alle brødrene har hatt behov for ekstra hjelp fra både skolen og kommunen. Lars Peder og Arvid får kommunale tjenester også i dag.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler at kommunen har stemplet meg uten å vite så mye. De behandler meg og brødrene mine som om vi er samme person.

– Jeg tror noen har forventet at jeg ikke kom til å klare meg sjøl. Kanskje de bladde gjennom noen papirer fra jeg var tenåring og så at «han der Magnus er visst mildt psykisk utviklingshemmet, han kommer ikke til å klare seg».

I likhet med storebrødrene er han i dag uføretrygdet. Han leier en enebolig i nabokommunen Os, noen få hundre meter fra gården der han jobber som avløser på en bondegård med melkeproduksjon. Her har han ansvar for rundt 20 kyr og store maskiner, men han kan bare jobbe opp til maksgrensen ved siden av trygden.

Som yngstemann i søskenflokken var Magnus den siste som begynte på Åstun barneskole i 2000. De var rundt 20 elever, to på hans klassetrinn. «På skolen ble han mobbet fra dag én», står det i en rapport fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Tynset (BUP).

Magnus Holøyen tror noe av svaret finnes langt tilbake i tid. Til oppveksten i landbruksbygda Øversjødalen. Et sted med knappe 50 innbyggere, der alle kjenner alle.

Se videoen der Magnus Holøyen forteller om hvordan de to siste årene har vært:

VG kan nå avsløre at nye tester viser at to av brødrene ikke er psykisk utviklingshemmede. Den tredje broren ble registrert av kommunen før han fikk diagnosen.

To måneder etter at brevet ble sendt, fikk de svar. Arvid Holøyen fikk beskjed om at han hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen siden 2012 – før han fikk diagnosen. Lars Peder og Magnus Holøyen har vært en del av kommunens register siden 2013.

– Jeg skjønner ikke hvordan kommunen kom frem til at jeg er psykisk utviklingshemmet. Jeg aldri har vært testet for noe før, sier Lars Peder i dag.

«Etterspurt diagnoser»

I desember 2013, en måned etter at revisjonsrapporten var klar, skriver Arvid Holøyens fastlege en henvisning til Sykehuset Innlandet for å få ham utredet. Arvid har i en årrekke fått oppfølging på grunn av cerebral parese.

Fastlege Ove I. Feragen opplyser at bakgrunnen for henvisningen «er at det fra Tolga kommune er etterspurt diagnoser hos Arvid. Man etterlyser da om han kan ha en psykisk utviklingshemmingsdiagnose som vel gir mer inntekter til kommunen».

Feragen skriver at det var Tolga kommune som tok initiativet til henvisningen. Fastlegen legger til at det ikke er aktuelt å presse Arvid gjennom en utredning han ikke ønsker.

Arvid Holøyen har cerebral parese og er avhengig av hjelp fra kommunen. Han bor hjemme hos moren Liv Melgård. Han forteller at det viktigste i livet hans er å beholde den friheten det er å kunne gå selv i gåstol, og ikke være avhengig av rullestolen overalt.

HJELPER TIL: Arvid Holøyen bruker helst gåstolen sin når han skal bevege seg rundt. Denne formiddagen er storebror Lars Peder innom huset der Arvid og moren Liv Melgård bor. Foto: Krister Sørbø/VG

– Jeg synes det er fint å komme meg ut. Jeg tenkte at hvis kommunen fikk mer penger, betød det kanskje at jeg kunne få et bedre tilbud, sier Arvid Holøyen i dag.

Han ble utredet ved Sykehuset Innlandet i 2014 og fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemming.

– Jeg vet jo at jeg har CP. Og jeg vet at jeg noen ganger sliter litt med å finne ord; med å huske alt. Men om det betyr at jeg er psykisk utviklingshemmet, vet jeg ikke, sier Arvid.

VG kan ikke finne spor i journalene av at det gjøres utredninger av Magnus eller Lars Peder i 2013.

Men i april samme år deltok Magnus’ fastlege Helge Ludvigsen i et tverrfaglig møte med NAV. Han var også kommunelege i Tolga på denne tiden. En snau måned etter dette møtet står diagnosen psykisk utviklingshemming lett for første gang i journalen til Magnus. Samme år ble han erklært arbeidsufør.

Ludvigsen vil ikke kommentere saken. Han er ikke lenger kommunelege i Tolga.

Feragen, som i dag er fastlege for alle tre brødre, ønsker ikke å kommentere noen av pasientene sine eller opplyse hvem som kontaktet ham på vegne av Tolga kommune.

IQ-TESTET: I februar i år ba Fylkesmannen om at Lars Peder og Magnus skulle utredes for psykisk utviklingshemming. Testene ble gjort her på Frivilligsentralen på togstasjonen i Tolga. Foto: Krister Sørbø/VG

Dramatiske konsekvenser

Er det egentlig et problem at det står i journalen at du har en diagnose du ikke har?

Ja, mener professor og daglig leder Karl Elling Ellingsen ved Norges fremste fagmiljø om utviklingshemming, NAKU ved NTNU i Trondheim:

– Det er alvorlig. Begrunnelsen for å ha en diagnose, er å få behandling eller hjelp man har krav på. Har man ikke diagnosen, har man ikke nødvendigvis det behovet. Da kan man bli sittende med en diagnose, og kanskje også tjenester eller oppfølging, som man verken trenger eller som er til noen hjelp. I verste fall kan diagnosen åpne opp for tiltak som er uheldig og feil.

– Som et vergemål?

– Ja, det kan åpne for umyndiggjøring og et uønsket vergemål. Fordi man har diagnosen, kan det åpne for en praksis som gir dramatiske konsekvenser, sier Ellingsen.

ANNONSE

Våren 2016, tre år etter at de først ble registrert, er brødrene Holøyen tema i samtaler mellom NAV-leder Synnøve Narjord, lederen for den vernede bedriften TOS-Asvo og den nye kommunelegen Karen Prytz.

I juni blir det skrevet en begjæring som skal endre hverdagen for de tre brødrene.

Ville sagt nei

Lars Peder Holøyen husker godt den dagen brevet kom.

«Fylkesmannen i Hedmark har den 15.07.2016 mottatt en begjæring om at det oppnevnes verge for deg», het det i det korte skrivet som kom hjem til det lille huset han leide på Tolga.

NAV mente han trengte verge. Fylkesmannen skulle nå vurdere om han tilfredsstilte kravene. Forventet saksbehandlingstid var tre måneder, sto det.

Lars Peder ble irritert. Han dro rett bort til moren for å vise henne brevet.

– Jeg synes det var urettferdig, spesielt siden de ikke hadde snakket med meg først.

Brødrene, Magnus og Arvid, fikk samme beskjed, samme dag.