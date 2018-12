Årets 100 største idrettsutøvere i Norge

Gunn-Rita Dahle Flesjå

Terrengsykling

Farvel med seier

Alder er som kjent bare et tall. Som 45-åring vant hun verdenscuprittet i Andorra. Det var hennes 30. totalt i verdenscupen og den første siden 2015. Før det kom den siste seieren i 2012. For noen uker siden ga hun beskjed om at nå er karrieren over.

Les mer på vg.no