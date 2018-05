Johannes Flø har per sms svart på spørsmål fra VG. Her kommer han med et hardt angrep på Vidar Neverdal:

– Navnet hans er et navn jeg bare prøver å glemme. Aldri har jeg møtt en så "syk mann" som har klart å gjøre så mye skade med løgn og bedrag for både familie, gode venner og gode forretningspartnere. Enten er han så ondskapsfull som et menneske kan bli, om ikke tror jeg han knapt vet forskjell på rett og galt, skriver Flø.