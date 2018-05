Skoleskytinger i USA

Cleveland barneskole (Stockton) 1989

Drepte: 5 Skadede: 32

Stockton, California

17. jan 1989

Patrick Purdy åpnet ild på barneskolen Cleveland Elementary School i Stockton i California. Han rettet et semiautomatisk våpen hovedsakelig mot elever med sørøst-asiatisk bakgrunn. Purdy fyrte av over hundre runder på få minutter, og drepte fem barn og én lærer. 32 ble skadet. Han hadde et kriminelt rulleblad fra tidligere, og slet psykisk. I etterkant førte det til debatt at han på tross av dette kunne kjøpe seg et semiautomatisk våpen uten problemer i USA.