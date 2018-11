Skryter av nødhjelp – dette fant VG

Pedersens advokat:

Dette skriver Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, i et svar til VG:

MJL har forholdt seg til opplysninger de har fått, og ikke hatt noen grunn til å tvile på.

Misjonen har forholdt seg til opplysninger fra pastor Kingsly. Han har ved flere anledninger kommunisert med MJL på e-post og det er dette MJL har forholdt seg til. MJL kjenner seg ikke igjen i de beskrivelser som fremstilles av VG.

Formål

Misjonens formål uttrykkes av Pedersen til at de er en misjonsorganisasjon som driver med spredning av det kristne budskapet i mange land. Dette omfatter forkynnelse av evangeliet om frelse og helbredelse, samt forbønn, sjelesorg og tv-arbeid. Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til, og er derfor avhengig av å forholde seg til hva de får vite av dem som lokalt styrer prosjektene.

Antallet barn og barnehjem

Vedrørende det som VG stiller spørsmål ved angående antallet barn som kunne huses har MJL fått vite av Pastor Kingsly på en e-post etter at VG tok kontakt med ham at:

«dr. Svein donated to build 10 appartements in Orissa and 14 appartments in Chennai to accommodate 1000 children. 12 borewell to give clean drinking water in villages.»

Etter et besøk i påsken 2015 i Chennai sender pastor Kingsly bilder til MJL fra innvielsen med en stor, toetasjes gul bygning med 14 innganger, og med barn utenfor hver dør, slik at MJL skal ha noe å vise frem for sine givere. MJL har på ingen måte feilinformert sine givere basert på den informasjon de får fra de lokalt ansvarlige.

MJL har hele tiden blitt informert om at arbeidet med barnehjemmene var på plass og at antallet barn var som de sier.

I 2012 skriver Kinsley i en e-post:

«Now we would like to get the rest of the six buildings, that would make it complete ten buildings which can accommodate 1000 children and give them a whole new life and a protective future.»

Kingsly følger opp I 2014 med følgende på e-post:

«..the building of the new orphanage building which will accommodate 1000 desperate orphan children.»

Dette sammen med de andre delene av prosjektet som det har blitt fremstilt ovenfor MJL blir til sammen det tallet som de har gått ut med til sine givere – de omtalte 2000 barna.

Pedersen har ikke selv vært på stedet og har forholdt seg til opplysninger han har fått, at det skulle være plass til 1000 barn på hvert sted. Det viktige for MJL var å hjelpe, og har forholdt seg til størrelser som de har fått fra Kingsly.

Om noe annet skulle være tilfellet synes det som om Pedersen selv og MJL er forledet.

Manglende drift

MJL var ikke informert om at det ikke var drift de siste tre årene. Dette er informasjon som først nå i november har tilflytt MJL via en e-post fra Kingsly som sier at på grunn av terrorangrep og at han var blitt anbefalt ikke å oppholde seg i området etter det. MJL ble informert om at driften skulle starte opp igjen. Opplysningene om terror og stans i arbeidet var ikke kjent, og det som har skjedd var utenfor deres kontroll. De ble forsikret om at barna ble flyttet til fosterhjem og andre barnehjem.

Retter feil

MJL feilinformerer ikke, og om det er endringer i størrelser korrigeres dette. Et eksempel er at Kingsly etter et besøk på senteret i 2018 informerer om at de har 1200 barn som de tar seg av og at de aller fleste er i fosterhjem korrigeres informasjonen fra MJL via deres blad til at MJL har bidratt til ivaretagelse av «1100 takknemlige barn». MJL har også fått vite at Kingsley har startet et fadderprosjekt som skal hindre trengsel på barnehjemmet.

Den spedalske kolonien

Det var igjen Kingsly som introduserte MJL til de spedalske. MJL fikk vite at støtte ville gå til mat og legehjelp til disse menneskene. Det er grunnen til at det ble fremstilt på denne måten fra MJL side. MJL har ikke noe imot at Kingsly disponerer midlene til andre formål,og MJL beklager at informasjonen som er formidlet er unøyaktig og vil selvsagt korrigere det med oppdaterte opplysninger.

Det stemmer ikke at det ikke er sendt penger i denne anledning. MJL har siden ca. juni 2015 og helt opp til for et par uker siden jevnlig sendt penger til dette formålet til Kingsly. Pedersen tilbakeviser også at han har vært der fire-fem ganger de siste årene. Pedersen opplyser at han har vært der én gang i 2015, og da sammen med to andre fra MJL, og Kingsly selv.* VG stiller Elden spørsmål om at Misjonen Jesus Leger ikke har et ansvar for at informasjonen de gir til sine givere, er korrekt. Elden svarer: Informasjonen som MJL har forholdt seg til kommer fra Kingsly, MJL har ikke hatt noen grunn til å tvile på at det som sendes er en riktig beskrivelse av status.

VG har stilt Misjonen Jesus Leger og Svein-Magne Pedersen mange spørsmål. Elden svarer på vegne av Svein-Magne Pedersen og Misjonen Jesus Leger på noen av dem:

Dere skriver «misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til». Har ikke dere et ansvar for å kontrollere at informasjon dere gir til deres givere er korrekt, samt sørge for å få reell informasjon om prosjektenes fremgang - spesielt når det samles inn penger til konkrete prosjekter?

Informasjonen som MJL har forholdt seg til kommer fra Kingsly, MJL har ikke hatt noen grunn til å tvile på at det som sendes er en riktig beskrivelse av status. Vedlagt er bilder som MJL har fått og som er publisert i bladet.

Det oppgis at Kingsly Lazarus skal ha sendt en e-post som beskriver «10 apartments in Orissa and 14 apartments in Chennai». Hvorfor har dette blitt oversatt til «10 barnehjem i Orissa og 14 barnehjem i Chennai»?

Kommentar: Det er tidligere brukt andre betegnelser for disse husene, og det var fra prosjektet beskrevet at det var kostnadseffektivt å bygge dette sammen vegg i vegg som også fremkommer fra bildene. MJL har forholdt seg til antallet barn som det var opplyst skulle få plass og antallet enheter som de fikk opplysning om skulle settes opp. MJL ble informert om at det skulle være så mange enheter og at det skulle være 10 barn pr. leder som de fikk beskjed om var krav fra myndighetene.

Hvilke tanker har dere om at barnehjemmet dere nylig har omtalt som hjemmet til 900 barn er nedlagt?

MJL er selvsagt ikke fornøyd med at Kingsly ikke informerte om at det ikke var aktivitet, men har forståelse for situasjonen om den var slik at det ikke var sikkert å være i området. Håpet er at situasjonen endres slik at virksomheten kan startes opp igjen.

Det hevdes at det inntil nylig har blitt gitt penger til Kingsly Lazarus for å støtte de spedalske. Vi ber også om at dette dokumenteres.

MJL kan dokumentere dette. Utfordringen er at regnskapsansvarlig er på reise og ikke kan nås innen fristen. MJL opplyser at de derfor må ettersende dette.

Det har nå, blant annet via. septemberutgaven av «Legedom», blitt samlet inn penger til mat til «2000 barn» ved Misjonen Jesus Legers «24 barnehjem i India». Slik som det fremgår av tidligere informasjon vi har oversendt, er det ikke barn som bor på noen av byggene Misjonen Jesus Leger oppgir å ha finansiert. Hvordan brukes da midlene som har blitt samlet inn til formålet om å gi «2000 barn ved 24 barnehjem» mat?

MJL har igjen etter opplysninger fra pastor Kingsly sendt midler til dette formålet. MJL skrev først at det var nærmere 2000 barn som nøt godt av dette bidraget, men etter at antallet ble korrigert av Kingsly vil dette også selvsagt blir korrigert i MJL blad Legedom. MJL vil også informere der om at barna for en stor del er i fosterhjem men som vil nyte godt av hjelpen.