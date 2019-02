Justis­ministeren

Slik reagerer justisminister Tor Mikkel Wara da han får presentert saken av VG:





Underberge

VG har gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjen. Underberge valgte å svare med flere ikke-dokumenterbare påstander og utsagn. Derfor er tilsvaret hans kortet ned. For øvrig svarer han: – Jeg har ingen kommentarer til saken, med unntak av om noen føler at artikkelen ikke er riktig, så har vedkommende full anledning til å gå til injuriesøksmål. (...) – Dialogen mellom VG og undertegnede har hittil vært slik at jeg fryktet at VG ville gjøre en mest mulig ensidig dekning av saken, ikke minst siden en av partene (som jeg har omtalt) er et selskap av Schibsted som også er eier av VG. Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen. Om Tore Aasheim Om Tore Aasheim har Ivar Underberge sendt VG en rekke påstander uten dokumentasjon. Aasheims svar kan du se i saken over. Underberge skriver: – Etter at Tore Aasheim ble sparket som ansatt fra mitt utested, har Aasheim i en årrekke gitt ut flyer, aviser og laget nettsider hvor han skriver de mest hårreisende ting om meg. Om Jim Høyen For Jim Høyens del viser Ivar Underberge til artiklene som er omtalt tidligere i saken. Disse sakene er basert på artikler fra Dagbladet og TV 2. Saker om samme tema har stått på trykk i flere riksmedier, blant annet VG. Høyens svar kan du se i saken over. Underberge skriver: – Jim Høyen er en venn av Aasheim og har laget flere svært injurierende artikler om meg, som jeg gang på gang har bedt ham om å fjerne. Men dette ville ikke Høyen. Deretter stilte jeg Høyen noen spørsmål som jeg ga ham anledning til å svare på. Høyen ville ikke svare, og jeg offentliggjorde kun spørsmål uten noe påstand. Nå klager Høyen til VG over dette, men har fortsatt de mange grove artiklene som meg stående på sin nettside. Om Ann Kristin Ivar Underberge skriver: – Dere nevner også en person som jobber i Finn.no. Denne saken er blitt omtalt i media før. Om Marit Forbord I tingrettsdommen der Ivar Underberge ble dømt for forulemping av offentlig tjenestemann, står det: «Etter rettens vurdering framkom det ingenting kritikkverdig ved Forbords tjenestehandlinger, og under enhver omstendighet ikke noe som kan forsvare eller begrunne de utsagnene som er framsatt.» Underberges versjon er: – Forbord bestemte seg for å sette 4 importerte, friske hundevalper i karantene i lang tid og en av valpene måtte være i karantene i flere måneder og er av den grunn i dag en ødelagt hund. Før i tiden var det forbudt å sette valper i karantene siden valper ikke tåler slikt. De trenger selskap men i karantene er de uten noe kontakt med andre hunder og får av den grunn store psykiske skader. Denne karantenestasjonen, som Forbord sendte valpene til, har vært gjenstand for flere svært negative medieoppslag.

Politiet

VG har lagt frem Ann Kristins opplevelse av politiets behandling av saken for Oslo politidistrikt. Påtaleleder Marianne Midtbø svarer: – Politiet har forståelse for at fornærmede opplever det anmeldte forhold som en belastning, og at hun synes det er skuffende saken ikke ble etterforsket. Det er likevel slik at politiet er pålagt å prioritere visse typer saker, og disse må gå foran i køen. I dette tilfellet ble det foretatt en konkret vurdering. Siden det er mange alvorlige voldssaker som står i kø for å bli etterforsket, måtte dessverre denne saken henlegges på grunn av manglende etterforskningskapasitet.

Google

VG har lagt frem innholdet i denne saken for Google Norges PR-sjef Helle Skjervold. Hun svarer at hun ikke kan gå inn på enkeltsaker, men har sagt seg villig til å svare på disse generelle spørsmålene: – Når kan man kreve å få innhold fjernet fra Google? – Vi ønsker å organisere verdens informasjon, og gjøre den universelt tilgjengelig. Men det er noen få tilfeller der vi likevel fjerner innhold fra Google Søk. Vi fjerner innhold dersom vi har en rettskraftig dom som krever dette. Brukere kan selv melde inn slike dommer for at vi skal kunne vurdere dem. Når vi mottar slike henvendelser om å fjerne innhold, går det gjennom en nøye gjennomtenkt prosess – inkludert omfattende menneskelig vurdering for å forsikre oss om at forespørselen er grundig juridisk fundert. – Brukere kan også søke om å få fjernet privat informasjon fra Google Søk, slik som bankkontonummer, et bilde som inneholder din signatur, et naken- eller seksuelt eksplisitt bilde eller video av deg delt uten ditt samtykke, svarer Skjervold. Her finner du skjemaet hvor du kan melde inn ulovlig eller krenkende innhold til Google. – Hvilket ansvar mener du Google har for å fjerne innhold som er injurierende og ærekrenkende? – Det er viktig for oss å understreke at Google ikke eier internett, vår rolle er å hjelpe brukere med å finne frem til informasjon som allerede finnes på nett. Hvis du misliker noe på en gitt nettside, har ikke Google mulighet til å få eieren av den nettsiden til å fjerne innholdet. Vi kan bare fjerne det fra å dukke opp i Googles søkeresultat. – Hva tenker du om Googles innsats på å fjerne ulovlig innhold fra søketreffene? – Her i Google tror vi på åpen tilgang til informasjon, og vi jobber hardt for å gjøre all informasjon tilgjengelig for våre brukere. Vi tror at samfunnet fungerer best når det gir plass til alle stemmer. Det er derfor vi kun i helt spesielle tilfeller fjerner innhold fra søkeresultatene, svarer Skjervold.

Wordpress

VG har kontaktet pressekontoret til Automattic, eieren av bloggplattformen Wordpress, gjentatte ganger over en periode på fem uker. Selskapet har så langt ikke svart på noen av våre henvendelser.