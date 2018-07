Naken på nett

Silje

Politiet sa at de hadde prøvd å ringe, men at personen ikke tok telefonen.

Samtidig satt mamma, venninnene mine og jeg og overvåket sosiale medier. Bildet dukket hele tiden opp på nye falske profiler. Vi rapporterte alt vi kom over.

Personen vi mente sto bak det hele, bodde i Sverige. Politiet sa de ikke kunne gjøre noe, og at det var for dyrt for dem å samarbeide med utenlandsk politi. Forsøket på å ringe personen var vel nesten det eneste politiet gjorde.

Jeg følte ikke at jeg ble tatt seriøst. Jeg fikk beskjed om at dette skjedde med så mange at det var vanskelig for dem å gjøre noe med det. Når man får en sånn beskjed, føler man ikke at man blir prioritert.

Nå er det fem år siden, men bildet dukker fremdeles opp. Jeg vet at jeg var dum som sendte dette bildet i utgangspunktet. Jeg har akseptert at dette er noe jeg må leve videre med. Samtidig er det vondt å føle at politiet ikke en gang gjorde en innsats. Dette er ikke «bare et bilde». Det er et bilde som blottlegger meg for alle.