Programleder og forfatter Vera Micaelsen har gjennom flere tiår vært høyt elsket av barn og unge. Noe av det siste hun gjorde før hun døde, var å skrive et brev til de yngste.

Aller kjæreste Junior-lesere.

Når dere leser dette, er jeg død. Dessverre har jeg levd med kreft i over fire år. Kreften jeg har, er av en type folk vanligvis ikke dør av i Norge, men jeg har vært veldig uheldig.

Uansett er jeg takknemlig for livet jeg har levd, og ikke er jeg spesielt redd for å dø heller.

Jeg prøver ofte å overbevise sørgende venner om at jeg er oppriktig takknemlig for å ha opplevd å bli alvorlig syk. For det har ikke bare vært fælt. Tvert imot er det en enorm gave å møte så mye varme, så mange klemmer, så mye sterk kjærlighet, og det er ikke alle som får en slik bekreftelse i sitt liv.

Det eneste som kunne toppe det, bortsett fra å være frisk, selvfølgelig, er at alle dere skjønner hvor stor gave livet er, og at dere snur dere mot de dere har nær og sørger for at de forstår hvor mye de betyr for dere.

Livet er nemlig for kort til å bli sjenert av å si: Jeg elsker deg.



Klem fra Vera



Denne teksten sto først på trykk i Aftenposten Junior 6. november 2018. Teksten er gjengitt med tillatelse fra familien og Aftenposten Junior.