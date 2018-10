KrFs skjebnevalg

Hva skjer nå?

Høyre-leder Erna Solberg har vært statsminister i Norge siden 2013 med Høyre, Frp, Venstre og KrF som sitt parlamentariske grunnlag i Stortinget. Uten KrF har ikke regjeringen flertall. Og KrF-leder Knut Arild Hareide mener nå at KrF bør gå i regjering med Ap og Sp.

Partikamp. Så er spørsmålet om KrF-lederen får med seg sitt eget parti på dette, når begge hans nestledere vil i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Ikke alle KrF-toppene har bestemt seg. Og partiet skal bruke den neste måneden på å diskutere saken, før de konkluderer på et ekstraordinært landsmøte 2. november. KrFs landsmøte har 193 delegater, så det kreves derfor 97 stemmer for å få flertall.

Må felle Erna. Dersom Knut Arild Hareide får med seg resten av partiet på at de skal forsøke å danne en regjering med Ap og Sp, så må et flertall dermed stemme for å fjerne Solberg som statsminister. Det flertallet må KrF være en del av.

Det kan tidligst skje når Stortinget skal vedta statsbudsjettet for 2019. Regjeringen legger frem sitt forslag mandag 8. oktober. Innen 20. november skal et budsjett etter planen være vedtatt.

Kilder sier: Erna vil ikke gå frivillig. Dersom Erna Solbergs koalisjonspartier ikke har et flertall når budsjettet skal vedtas i Stortinget i høst vil hun, ifølge VGs kilder, stille kabinettspørsmål og true med at regjeringen går av. Dermed vil Knut Arild Hareide bli nødt til å stemme for å felle statsministeren han i 2013 og 2017 gikk til valg på, for å få dannet en ny regjering med Ap og Sp.

Samarbeid med SV. Utfordringene er ikke over om regjeringen felles. For en regjering av Ap, Sp og KrF har ikke flertall alene, og må trolig ha støtte fra SV for å få vedtatt statsbudsjetter og saker høyresiden ikke vil støtte. Grunnen til at SV-motstanden er så stor i KrF, er blant annet at de er så uenige om kristendommens plass i det offentlige og i skolen.