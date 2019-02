Hvorfor skjønte de ikke at «Sola TS» var et skip? Olje- og gassterminanalen Sture er betydelig lyst opp i Hjeltefjorden. Da KNM «Helge Ingstad» kom seilende ned gjennom fjorden og først fikk se terminalen, lå tankskipet «Sola» til kai der. Havarikommisjonen påpeker at besetningen på «Helge Ingstad» så lysene og trodde alle var en del av terminalen.

– På avstand kan det ha vært vanskelig å skille lysene fra dette tankskipet fra bakgrunnsbelysningen på terminalen, sier fagstab-leder Ingvild K. Ytrehus i Havarikommisjonen til VG.

Hva skjedde i vaktskiftet? 16 minutter før ulykken, klokken 03:45, meldte tankskipet at de la fra kai ved Stureterminalen. Tankskipet begynte altså å bevege seg utover i fjorden. På samme tid var det ifølge Havarikommisjonen vaktskifte på KNM «Helge Ingstad».

– De diskuterte dette objektet de oppfattet som stasjonært ved vaktskiftet. Etter hvert begynte tankskipet å bevege seg sakte utover i fjorden, sier Ytrehus.

En ny vaktsjef tok over ansvaret på krigsskipet 03:55. Det er ti minutter etter tankskipet la fra kai og seks minutter før ulykken. Tankskipet ser «Helge Ingstad» på radaren 03:57 og blinker ifølge Havarikommisjonen med Aldis-lampen, en stor lyskaster, for å prøve å få kontakt med dem. Havarikommisjonen påpeker at dekkslysene, altså lyskasterne oppe på dekk, var tent da tankskipet lå til kai. Og at de forble tent helt til kollisjonen.

– Det kan ha vært liten relativ bevegelse mellom lysene fra tankbåten og resten av terminalen. Dermed er det ikke sikkert at man oppfattet visuelt at det var et objekt i bevegelse. I tillegg har man dannet en situasjonsforståelse om at dette er et objekt som ligger stille. Og det er en oppfatning som kanskje blir hengende igjen, sier Ytrehus.