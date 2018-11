Gutten som ikke ville reddes

POLITIETS SØKELYS: Flere ganger de siste årene har politiet spanet og aksjonert mot Holmlia-mannen og vennene hans. – Jeg orker snart ikke mer, sier moren hans.

BAK MURENE: Holmlia-mannen var bare 17 år, men nøt respekt i fengselet, sier en fengselsbetjent til VG Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Noen av de gamle klassekameratene har begynt å studere ledelse, markedsføring og økonomi. Men på sosiale medier er det ham som fotograferes med fanget fullt av penger, og sko fra det franske motehuset Louis Vuitton.

«Han er en del av et belastet miljø, og det virker ikke som han er motivert for å ta avstand til dette miljøet», uttaler en person fra forebyggende avdeling ved Manglerud politistasjon i personundersøkelsen.

Tidligere ungdomskoordinator ved denne politistasjonen, Pål Ebbestad, jobbet i åtte år med vanskeligstilte barn og ungdommer i tre bydeler i Oslo, deriblant Bydel Søndre Nordstrand.

Til sammen over 150 barn.

KRITISK: Pål Ebbestad mener Holmlia-mannen ble sviktet av det offentlige i oppveksten. Foto: privat

– Denne gutten var helt annerledes enn alle andre jeg har møtt. Årsaken var at han rett og slett ikke ville ha hjelp, sier han til VG.

Flere ganger ble han ønsket utredet av barne- og ungdomspsykiatrien, men dette motsatte han seg.

Både i 2006 og 2009 ble han henvist til Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste i bydelen.

Her ble det konkludert med at han hadde behov for spesialundervisning:

«Men siktede syntes ikke det var ålreit for ham», ifølge personundersøkelsen.

Ebbestad reagerer på at barnevernet har latt et barn ta ansvar for sin egen helse og fremtid.

– Dette er en unnlatelsessynd som er formidabel, sier han:

– Det har i tillegg strømmet bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet, fra han var 10 år gammel. Likevel har de ikke klart å gi ham eller familien adekvat hjelp.

Barnevernet i Bydel Søndre Nordstrand har ikke anledning til å uttale seg i enkeltsaker, skriver leder Roger Johansen i en e-post til VG.

– Men VGs reportasje reiser noen generelle problemstillinger: Ungdom skal høres og medvirke i så stor grad som mulig i egen barnevernssak. Men når de er under 15 år, er det foreldrene som samtykker til tiltak og hjelp fra oss.

Hjelpeapparatet møter av og til ungdom som ikke ønsker hjelp, og dette er utfordrende, skriver Johansen.

HOLMLIA: En av Oslos største og nyeste drabantbyer. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Moren synes det ser litt lysere ut da sønnen høsten 2014 får en mulighet til å jobbe og tjene egne penger gjennom dropout-teamet i bydelen.

Etter bare åtte dager blir han syk og faller ut av rytmen med å stå opp tidlig og gå på jobb.

Da han mottar sin første lønn, stanser all kommunikasjon mellom arbeidsgiveren og Holmlia-mannen.

«Han var ikke mulig å få tak i», sier kontaktpersonen ved bedriften i personundersøkelsen. Det var som om «han hadde gravd seg ned i en skyttergrav».

Året slutter med at han slår en mann i ansiktet, med knyttet neve, på et gatekjøkken på Holmlia.

Deretter ringer han mannens familie og sier at han skal drepe dem, ifølge en dom.

Året 2015 starter med at han slår en mann i ansiktet på Shell-stasjonen på Mortensrud, og fortsetter med at han tar seg inn i et klasserom på Holmlia skole ved å sparke inn et vindu.

Det er april, og nå nærmer katastrofen seg.