Det kreves høflighet og manerer av spillerne - eller elevene, som de kalles her. Karakterbygging står sentralt i filosofien. Barna skal lære seg å kommunisere godt, oppføre seg og bygge selvtillit.

Fasilitetene er gode og barna fremstår som glade. Mange kommer fra svært fattige kår. Å få vokse opp på Right to Dream, oppleves av mange som å vinne i Lotto i Ghana.

Mubarak Al-Hassan forteller om hvordan familien hans aldri hadde penger, og at mat var det eneste de kunne hjelpe ham med. Skolepenger eller fotballutstyr var aldri et tema.

– Det var veldig vanskelig å forlate familien min da jeg var 10 år gammel. Jeg savnet mamma, pappa og søstrene mine, siden det var dem som hjalp meg i vanskelige situasjoner hjemme. Men jeg vokste opp på Right to Dream og forsto at noen ganger må man flytte på seg for å oppnå det man drømmer om. Man må kjempe for å nå målene man har satt seg, sier han.

Etter måltidet venter fellesundervisning i såkalt «karakterbygging». Så forsvinner barna til ulike klasserom. Noen har fransk. Andre matematikk.

I et av rommene VG besøker lager barna Lego-roboter. Akademiet kom på åttendeplass i en stor internasjonal robotkonkurranse, blir vi fortalt.

Kontrasten til fattigdommen vi har sett på veien nordover fra Accra er enorm.

At leketøysgiganten Lego - med utspring i Danmark - sponser Right to Dream er ikke tilfeldig: For to år siden kjøpte like godt det ghanesiske akademiet den danske toppklubben FC Nordsjælland. For mange av spillerne er FC Nordsjælland det første møtet med Europa.

Men nok en gang lurer Manchester City i kulissene.

Den andre avtalen

Tidlig i 2016 tok Vernon pennen fatt igjen. Denne gangen som Right to Dream-sjef og representant for FC Nordsjælland.

Etter at Right to Dream hadde sikret seg kontrollen over FC Nordsjælland, ble det inngått en ny avtale med Manchester City.